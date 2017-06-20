Her seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu'ndan güldüren açıklama!

Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara-İstanbul güzergahında devam ettiği Adalet Yüryüşü'nde partililere hitap etti.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan kısımlar şunlar;

"ÇOCUKLARIMIZ İÇİN ADALETİ SAVUNACAĞIZ"

"Adalet için bu yolda tek başıma yürümeye karar vermiştim. Beni bu yolda yalnız bırakmayan vatandaşlarıma içtenlikle saygılarımı, şükranlarımı, muhabbetlerimi sunuyorum. Burada olmayan vatandaşlarıma da saygı, sevgi, şükranlarımı yolluyorum. Çocuklarımız için adaleti savunacağız.

"ADALET ALLAH'IN EMRİDİR"

Biz memlekette adalet olmadığı için yürüyoruz. Adalet olsa yüzümüz güler, adaletin olmadığı bir yerde ne yapacağız, yürüyoruz. Neden izin alınmadı diyorlar. Adalet için kimseden izin alınmaz. Adalet Allah'ın emridir. Adalet ne zaman çöktü? Adaletin aksaklıkları vardı ama yine birileri savunuyordu. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra yüzbinlerce insan sokağa indi, kimse neden indiniz diye sormadı. O insanlar demokrasi için indi ama iki 15 Temmuz var, biri halkın ve Saray'ın 15 Temmuz'u halk demokrasiye, bayrağa sahip çıktı.

"İŞVERENLER KONUŞAMIYOR"

Herkes 15 Temmuz'a karşı durdu ama geldik 20 Temmuz'a yani Saray'ın 15 Temmuz'u. O zaman 15 Temmuz aydınlanmasın diye mücadele ettiler. Komisyon kuruldu ama en temel iki aktör gelmedi. Çünkü Saray izin vermedi. Senin iki bürokratın neden gelip bilgi vermiyor. 20 Temmuz'da darbe yaptılar. 20 Temmuz darbesini unutmayın, OHAL yetkisinin hükümete verildiği tarihi unutmayın. Sayın Başbakan beni aradı, kendisine aynen şunları söyledim; 'Bu parlementoda demokrasiyi savunacak bir partiye ihtiyaç var o parti biziz ve evet diyemeyiz.' OHAL çıktı 105 bin kamu görevlisinin işine sorgusuz sualsiz son verildi. Bu insanlar mı darbe yaptı. Bir ailede suçlu var diye tüm aileyi suçlu ilan ediyorlar. Bu mudur; darbeyle mücadele etmek? İşverenler korkularından konuşamıyorlar. Bundan sonra adaletten de bahsedeceklerini sanmıyorum. Bunları yapanlar dikta yönetiminde görev başında olanlardır. Diktatörler insan değildir, herkesi ölüme mahkum etmekten zevk duyarlar.

"LİNÇ EDİLEN ASKERLERİN FAİLLERİ NEDEN BULUNAMIYOR"

Bana bir söz verilmişti, linç edilen 3 askerimiz vardı, onların da haklarını savunmamız lazım. Onlarında faillerinin yargılanması lazım. Bana söz verdiler, haklısınız dediler ama dava açmadılar. Hava Harp Okulu öğrencisi Murat Tekin linç edildi, bir öğrenci neden linç edilir? Failleri neden bulunmaz? Bu öğrencinin da hakkını biz arayacağız. Binlerce akademisyen atıldı, bunların da hakkını hep beraber biz arayacağız. Bu yürüyüşü onlar için yapıyoruz.

"GÜLMEN VE ÖZAKÇA'YA SELAM OLSUN"

5 günlük er Ömer Kara, 290 gün mapusta yattı, yine daha 3 günlük asker İsmail Sade hala hapiste. Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, bir kabahatleri varsa söyleyin. Ellerine silkah alıp, cam çerçeve indirdilerse söyleyin. Hangi gerekçeyle görevlerine son verildiğini kimse bilmiyor. Seslerini duyurmak için açlık grevi yaptılar. Sen misin açlık grevi yapan baktılar başa çıkamıyorlar, aldılar hapse attılar. İkisine de selamlarımızı yolluyoruz.

"GAZETECİLER HAPİSTEYSE ADALETTEN BAHSEDİLEMEZ"

Gazetecilere de düşmandır bunlar, nerede hükümeti eleştiren biri varsa hapse atanlar Kadri Gürsel, Nazi Ilıcak, Ali Bulaç 156 gazeteci niye hapiste. Bir ülkede 150'den fazla gazeteci hapisteyse siz o ülkede adaletten bahsemezsiniz. Murat Aksoy ve Atilla Taş, savcı tutuksuz yargılanmaları lazım dedi, hakim de evet dedi. Hakim de savcı da açığa alındı. Diyorlar ki adalet var, kimse talimat veremez. Bir hakim savcı karar veriyorsa uymak zorundayız.

"ANAYASA MAHKEMESİ ONURLU OLSUN"

Anayasa Mahkemesi 20 Temmuz darbesinden sonra iyi bir sınav vermemiştir ve sınıfta kalmıştır. Eski kararlarınıza neden sahip çıkmıyorsunuz. Eski kararlarınızın arkasında neden dik ve onurlu durmuyorsunuz. Milletvekilleri hapisteyken neden sessiz kalıyorsunuz. Milli iradeyi hapsedemezsiniz neden diyemiyorsunuz. O kararın arkasında durmak zorundalar. Biz yargıcız, biz onurluyuz, biz hukuk okuduk, biz adalet dağıtacağız diyorsanız saraya bakmayın. Saraydan gelecek talimata göre karar vermeyin. Biz de size saygı gösterelim. Ben buradan açık ve net çağrı yapıyorum; bana 138. maddeyi hatırlatan beyefendiye çağrı yapıyorum. Senin hükümetinin mahkemelere talimat verdiğini ben ispat edersem görevinden istifa edecek misin?

''BÜTÜN BUNLAR 2019'UN KORKUSU NEDENİYLE OLUYOR''

Bütün bunlar 2019'un korkusu nedeniyle oluyor. Korkuyor. Ya koltuk giderse... Koltuk kimseye baki değildir. Koltuğun hakkını vereceksin. Sen kul hakkı yiyorsun, koltuğun hakkını vermiyorsun. Sanıyor ki 2019'a da bir mühürsüz seçim ayarlarım. Buna izin vermeyeceğiz. Sanıyor ki yine YSK ayarlarız, oraya bir çeteyi oluştururuz. 2019 Türkiye'de demokrasinin şaha kalktığı tarih olacaktır. Her Firavun'un bir Musa'sı vardır demiştim. Firavun belli Musalar da burada."