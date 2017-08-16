Her sabah şekerli çay içerseniz ne olur?

Çay vücudun demir emilimini etkilemektedir. Her sabah içilen çay kansızlığa davetiye çıkarır. Araştırmalara göre günde 4-5 bardak çay içmek ilerleyen zamanlarda anemiye dolayısıyla kansızlığa sebep olabiliyor.

Kafein dendiğinde aklımıza ilk olarak kahve gelse de çayında içinde azımsanmayacak miktarda kafein bulundurur. Geç saatlerde içildiğinde uykunuzu kaçırmanın yanında mide ağrısına yol açabilir. Aşırı tüketiminde baş ağrısına yol açabilir.

Çay dediğiniz zaman aklınıza şekerde geliyorsa büyük tehlikedesiniz. Çaya şeker atmanız, kan şekerinizin yükselmesine, uzun süreli kullanımında şeker hastalığına neden olabilir.

Çayın sağlığımıza kötü yönde etki etmemesi için nasıl tüketmeliyiz?

-Çayı kahvaltıyla birlikte değil de kahvaltınızdan 30 dakika – 1 saat sonra içebilirsiniz. Bunu diğer öğünleriniz için de uygulayabilirsiniz.

-Demliğinize veya bardağınıza bir dilim limon atabilirsiniz. Limonun antioksidan özelliği çayı daha sağlıklı bir hale getirecektir.

-Demliğinizdeki çayı belirli aralıklarla değiştirip çayın içindeki zararlı maddeleri demine vermesine engel olabilirsiniz, çayınızı sürekli taze bir halde tüketebilirsiniz.