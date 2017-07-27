Her sabah Sakarya'ya gidiyordu! Sebebi bakın ne çıktı

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal etttiği için 15 yıl hapis yattan ‘Eroin doktoru’ Rıfat B.’nin, hapisten çıktıktan sonra yeniden eroin ürettiği yönünde istihbarat aldı. Yapılan takipte, Rıfat B.’nin hergün sabah 05.00’da İstanbul Bahçelievler’deki evinden çıkarak Sakarya Hendek’e gittiği, ailelerin oturduğu bir siteye aracını bıraktığı, burada kendisini bekleyen bir araca binerek tavuk ve mantar çiftliğine gittiği belirlendi.



Narkotik ekipleri, çiftliği izlemeye aldı. Ormancı rolüne giren polisler baltalar ve testerelerle ormanlık alana giderek, dürbünle uzaktan çiftliği izledi. 10 gün boyunca Rıfat B.’nin aynı şekilde İstanbul’dan çiftliğe geldiği tespit edilince operasyon kararı alındı. Önceki gün Rıfat B., Hendek dönüşünde Çamlıcı gişelerde durduruldu. Yanındaki 3 kişi ile birlikte gözaltına alındı. Ekipler aynı dakikalarda Hendek’teki çiftliğe girdi.

FINDIK KABUKLARI ALTINDAKİ GİZLİ TÜNEL



Çiftlikte Rıfat B’nin yeğeni Eyüp D. vardı. Polis, Eyüp D’ye, Rıfat B’nin çiftliğe gelip gelmediğini sordu. Eyüp D, öyle birini tanımadığını söyledi. Çiftlikteki binaya giren ekipler bodrum katında çuvallar halinde fındık kabuğu buldu. Çuvallar kaldırıldığında ortaya çıkan kapak açıldığında yoğun bir asit kokusu etrafa yayıldı. Polisler tünelde eroin yapımında kulanılan malzemeler buldu.

Ancak eroin yoktu. Polis, binanın 150 metre uzağındaki civcivlerin yetiştirildiği alana yöneldi. O binanın köşesindeki bir alanda eşelenmiş toprak bulundu. Toprak temizlendiğinde ortaya çıkan beton kapak kaldırıldı ve paketler halinde bir ton eroin bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın yönettiği operasyonda ele geçen 22 milyon lira değerindeki eroin İstanbul’a getirildi. Bir ton eroinin başta Hollanda olmak üzere Avrupa ülkelerine gönderilmek üzere hazırlandığı tespit edildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 kişi emniyette sorguya alındı.