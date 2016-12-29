Her müslümanın görevi olan 10 husus

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Allah dostlarından Bâyezîd-i Bistâmî şu on şeyin her mü’minin vazifesi olduğunu açıklamıştır:

1) Farzları edâ, nâfilelere gayret.

2) Haramlardan ve şüphelilerden kaçınmak.

3) Allah için tevâzû göstermek.

4) Din kardeşlerine bâr olmayıp yâr olmak. [Yani din kardeşlerine yük olmayıp bilâkis onların yüklerini hafifletmek.]

5) İyi-kötü, herkese karşı dürüst davranmak, nasihat etmek. [Güzel bir İslâm karakteri sergilemek.]

6) Allah Teâlâ’dan kendisi ve ümmet-i Muhammed için mağfiret taleb etmek.

7) Her hususta Allah Teâlâ’nın rızâsını istemek. [Cenâb-ı Hak’tan, niyetlerimizi de amellerimizi de rızâsıyla te’lif etmesini niyâz etmek.]

8) Öfkeyi, kibri ve haddi aşmayı terk etmek.

9) Tartışma ve kabalığı bırakıp, nâzik ve zarif bir mü’min olmak.

10) Kendi kendine; “Ölüme hazırlan!” diye nasihat etmek.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Bâyezîd-İ Bistâmî, Erkam Yayınları