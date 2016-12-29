Her müslümanın görevi olan 10 husus

Allah dostlarından Bâyezîd-i Bistâmî şu on şeyin her mü’minin vazifesi olduğunu açıklamıştır:
1) Farzları edâ, nâfilelere gayret.
2) Haramlardan ve şüphelilerden kaçınmak.
3) Allah için tevâzû göstermek.
4) Din kardeşlerine bâr olmayıp yâr olmak. [Yani din kardeşlerine yük olmayıp bilâkis onların yüklerini hafifletmek.]
5) İyi-kötü, herkese karşı dürüst davranmak, nasihat etmek. [Güzel bir İslâm karakteri sergilemek.]
6) Allah Teâlâ’dan kendisi ve ümmet-i Muhammed için mağfiret taleb etmek.
7) Her hususta Allah Teâlâ’nın rızâsını istemek. [Cenâb-ı Hak’tan, niyetlerimizi de amellerimizi de rızâsıyla te’lif etmesini niyâz etmek.]
8) Öfkeyi, kibri ve haddi aşmayı terk etmek.
9) Tartışma ve kabalığı bırakıp, nâzik ve zarif bir mü’min olmak.
10) Kendi kendine; “Ölüme hazırlan!” diye nasihat etmek.
Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Bâyezîd-İ Bistâmî, Erkam Yayınları