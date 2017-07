Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, açılışını gerçekleştirdiği Iğdır Ulu Cami'de cuma hutbesini okudu.

Mescitleri imar etmenin sadece binayı yapmak, inşaatları bitirmek, taşları, mermerleri bir araya getirmek olmadığını ifade eden Prof. Dr. Görmez, "Mescitleri imar etmek Allah'ın vahdaniyetinde kalpleri orada buluşturmaktır, mescitleri imar etmek ruhları birleştirmek ve kaynaştırmaktır." dedi.

Cami ve mescitlerin imarının, insan ruhu ve kalbinin imarından geçtiğini dile getiren Görmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kalbini imar edemeyenler mescitleri imar edemezler. Mescitleri imar edemeyenler yeryüzünü imar edemezler. Önce kalbimizden başlayacağız imar etmeye. Sonra o kalplerimizi camilerde, mescitlerde mamur kılacağız. Böylece mescitlerimizi imar etmiş olacağız. Mescitleri imar edenler bütün yeryüzünü imar edenlerdir.

Her şey kalple başlar. Her müminin kalbi bir camidir, bir mabettir. Her müminin kalbi bir Kabe'dir. Kabe, Azer oğlu İbrahim'in inşa ettiği bir binadır fakat kalp, gönül Celil ve Ekber olan Allah'ın binasıdır. Celil ve Ekber olan Allah'ın binasını ihmal edenler Allah'ın mescitlerini imar edemezler. Iğdır'da bugün birlikte Rahman'a secde ettiğimiz bu ulu mabet aynı zamanda bir vahdet camisi ve mabedidir."