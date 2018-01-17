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Kone: Her maçtan önce Kur'an okurum...

Demir Grup Sivasspor'un Fildişi Sahilli yıldızı Arouna Kone, her maçtan ve sahaya çıkmadan önce Kur'an-ı Kerim'den sureler okuduğunu söyledi.

17 Ocak 2018 Çarşamba 12:10
Kone: Her maçtan önce Kur'an okurum...

Kone, kırmızı-beyazlı ekibin ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivas'ta çok mutlu olduğunu belirtti.

Müslüman bir futbolcu olarak Sivas'ta aradığı her şeyi bulabildiğini aktaran 34 yaşındaki futbolcu, şunları kaydetti:

"Sivas'ta çok mutluyum. Çünkü bildiğiniz gibi ben Müslüman bir oyuncuyum. Eğlenecek ya da başka şeyler peşinde koşan bir oyuncu değilim. Sivas tam benim uyum sağlayacağım, mükemmel bir yer. Kulübümüzün olanakları da çok iyi. Gerçekten böyle olacağını beklemiyordum. Bu yüzden Sivas'a ilk geldiğimde şaşırmıştım. Her maçtan ve sahaya çıkmadan önce Kur'an-ı Kerim'den sureler okuyorum ve dua ediyorum. Çünkü ailemizden böyle gördük. Müslüman bir oyuncuyum ve bu, Müslüman bir oyuncunun görevidir. Sadece maça çıkmadan önce değil, her zaman dua eden birisiyim."

"ŞAMPİYONLUK İÇİN FAVORİM BEŞİKTAŞ"

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendiren Arouna Kone, şöyle konuştu:

"Şampiyonluk için favorim Beşiktaş. Ancak şunu da unutmayalım, Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Bu, onlar için bir dezavantaj olabilir. Galatasaray, Fenerbahçe gibi büyük takımlar var. Şampiyonluk yarışı üçünün arasında geçebilir ama hem oyun yapısı ve hem de oyuncu kalitesi ile ağır basan tarafın Beşiktaş olduğunu düşünüyorum."

"10 YIL ÖNCE GALATASARAY'DAN TEKLİF ALMIŞTIM"

Süper Lig takımlarından daha önce de transfer teklifleri aldığını kaydeden Kone, "On yıl önce Galatasaray'dan teklif almıştım. O zaman PSV Eindhoven'da oynuyordum ama tercihim Sevilla'dan yana oldu. Çünkü Sevilla o dönemde üst üste iki sene UEFA Kupası'nı almıştı. Daha güçlü ve Avrupa'da şampiyon bir takımdı. Bu nedenle Galatasaray'ın teklifini reddederek Sevilla'ya gitmiştim." şeklinde görüş belirtti.

NEDEN 2 NUMARA?

Kone, forvet olmasına rağmen 2 numaralı formayı giymesi hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

"İki numarayla ilgili belirli bir hikaye yok. 2011-2012 sezonunda Sevilla'dan Levante'ye kiralık olarak gitmiştim. Orada iyi bir sezon geçirdim. Levante'de bir forvet için hiçbir numara boşta değildi. Bir İspanyol arkadaşımın tavsiyesi üzerine 2 numarayı aldım ve gerçekten bana şans getirdi. Ondan sonra bu numara ile Wigan'a gittim, orada da İngiltere Federasyon Kupası'nı kazandık. 'Neden başarılı olan bir numarayı değiştireyim.' dedim ve devam ettim.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 12:10
  1. Demir Grup Sivasspor
  2. Arouna Kone
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