Her gün yediğimiz ölümcül olabilecek yiyecekler..

Meyve çekirdekleri

Elma çekirdeğinin siyanür içerdiğini biliyor muydunuz? Peki kiraz, şeftali ve kayısı çekirdeğinin zehirli olduğunu?

Ham bal

Pastörize edilmemiş bal grayanotoksin içerdiği için baş dönmesi, halsizlik, aşırı terleme, mide bulantıcı ve kusmaya neden olabilir.

Domates

Domates zararlı değil ancak domatesin yaprağı ve sapında bulunan alkali zehirler midenize zarar verebilir.

Kaju

Çiğ kajuda bulunan uruşyol zehirli bir sarmaşık ve sumakla aynı etkiye sahip ve yüksek dozlarda ölümcül olabilir.

Ton balığı

Ton balığı eti, balığın emdiği cıva sebebiyle tehlikeli olabilir. Bu kimyasal element vücudunuza girdiğinde ya böbreklerinizden geçecek ya da beyninize ulaşacak; ikincisi sizi delirtebilir. Bu nedenle uzmanlar çocuklara ve hamile kadınlara ton balığı yemeyi önermiyor.

Patates

Domateste olduğu gibi patatesin de yapraklarında, köklerinde ve filizlerinde bulunan glikoalkaloidler fazla tüketildiğinde ölümcül olabilir. Bu kimyasallar sancılara, ishale, baş ağrısına ve hatta komaya ve ölüme neden olabilir.

Muskat

Halüsinojenik özelliğiyle bilinen muskatın 5 gramı krize sokabilir, 8 gramı felce neden olabilir. Bütün bir kavanozu yediğinizde ise... Söylemek bile istemiyoruz.