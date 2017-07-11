Her gün yediğimiz ölümcül olabilecek yiyecekler..
Şeker, un, tuz, hormonlu gıdalar, hazır gıdalar sürekli sağlıksız olduğu için tartışılıyor ancak sağlıklı bildiğimiz bazı yiyeceklerin ölümcül olabileceğini biliyor musunuz?11 Temmuz 2017 Salı 09:51
Meyve çekirdekleri
Elma çekirdeğinin siyanür içerdiğini biliyor muydunuz? Peki kiraz, şeftali ve kayısı çekirdeğinin zehirli olduğunu?
Ham bal
Pastörize edilmemiş bal grayanotoksin içerdiği için baş dönmesi, halsizlik, aşırı terleme, mide bulantıcı ve kusmaya neden olabilir.
Domates
Domates zararlı değil ancak domatesin yaprağı ve sapında bulunan alkali zehirler midenize zarar verebilir.
Kaju
Çiğ kajuda bulunan uruşyol zehirli bir sarmaşık ve sumakla aynı etkiye sahip ve yüksek dozlarda ölümcül olabilir.
Ton balığı
Ton balığı eti, balığın emdiği cıva sebebiyle tehlikeli olabilir. Bu kimyasal element vücudunuza girdiğinde ya böbreklerinizden geçecek ya da beyninize ulaşacak; ikincisi sizi delirtebilir. Bu nedenle uzmanlar çocuklara ve hamile kadınlara ton balığı yemeyi önermiyor.
Patates
Domateste olduğu gibi patatesin de yapraklarında, köklerinde ve filizlerinde bulunan glikoalkaloidler fazla tüketildiğinde ölümcül olabilir. Bu kimyasallar sancılara, ishale, baş ağrısına ve hatta komaya ve ölüme neden olabilir.
Muskat
Halüsinojenik özelliğiyle bilinen muskatın 5 gramı krize sokabilir, 8 gramı felce neden olabilir. Bütün bir kavanozu yediğinizde ise... Söylemek bile istemiyoruz.