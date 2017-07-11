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Her gün yediğimiz ölümcül olabilecek yiyecekler..

Şeker, un, tuz, hormonlu gıdalar, hazır gıdalar sürekli sağlıksız olduğu için tartışılıyor ancak sağlıklı bildiğimiz bazı yiyeceklerin ölümcül olabileceğini biliyor musunuz?

11 Temmuz 2017 Salı 09:51
Her gün yediğimiz ölümcül olabilecek yiyecekler..

Meyve çekirdekleri

Elma çekirdeğinin siyanür içerdiğini biliyor muydunuz? Peki kiraz, şeftali ve kayısı çekirdeğinin zehirli olduğunu?

Her gün yediğimiz ölümcül olabilecek yiyecekler

Ham bal

Pastörize edilmemiş bal grayanotoksin içerdiği için baş dönmesi, halsizlik, aşırı terleme, mide bulantıcı ve kusmaya neden olabilir.

Her gün yediğimiz ölümcül olabilecek yiyecekler

Domates

Domates zararlı değil ancak domatesin yaprağı ve sapında bulunan alkali zehirler midenize zarar verebilir.

Her gün yediğimiz ölümcül olabilecek yiyecekler

Kaju

Çiğ kajuda bulunan uruşyol zehirli bir sarmaşık ve sumakla aynı etkiye sahip ve yüksek dozlarda ölümcül olabilir.

Her gün yediğimiz ölümcül olabilecek yiyecekler

Ton balığı

Ton balığı eti, balığın emdiği cıva sebebiyle tehlikeli olabilir. Bu kimyasal element vücudunuza girdiğinde ya böbreklerinizden geçecek ya da beyninize ulaşacak; ikincisi sizi delirtebilir. Bu nedenle uzmanlar çocuklara ve hamile kadınlara ton balığı yemeyi önermiyor.

Her gün yediğimiz ölümcül olabilecek yiyecekler

Patates

Domateste olduğu gibi patatesin de yapraklarında, köklerinde ve filizlerinde bulunan glikoalkaloidler fazla tüketildiğinde ölümcül olabilir. Bu kimyasallar sancılara, ishale, baş ağrısına ve hatta komaya ve ölüme neden olabilir.

Her gün yediğimiz ölümcül olabilecek yiyecekler

Muskat

Halüsinojenik özelliğiyle bilinen muskatın 5 gramı krize sokabilir, 8 gramı felce neden olabilir. Bütün bir kavanozu yediğinizde ise... Söylemek bile istemiyoruz.

Her gün yediğimiz ölümcül olabilecek yiyecekler

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 09:51
  1. domates
  2. patates
  3. ton balığı
  4. Zehir
  5. bal
  6. elma
  7. muskat
  8. sağlıklı besinler
  9. kaju
  10. zehirli yiyecekler
  11. zehirli besinler
  12. meyve çekirdekleri
  13. zehirli meyveler
  14. SAĞLIK Haberleri
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