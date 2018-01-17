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Her gün kullandığımız ıslak mendiller ne kadar sağlıklı?

Gündelik hayatımıza giderek yerleşen ıslak mendiller, içerdikleri kimyasal maddeler sebebiyle ciddi sağlık problemlerine sebep olabiliyor.

17 Ocak 2018 Çarşamba 15:31
Her gün kullandığımız ıslak mendiller ne kadar sağlıklı?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Gümrükçüoğlu, ıslak mendillerin kimyasal madde barındırdığının unutulmamasıgerektiğini belirterek, “Bu yüzden ıslak mendil kullanıldıktan sonra mümkünse eller suyla durulanmalı” dedi.

Prof. Dr. Gümrükçüoğlu, yaptığı açıklamada, son yıllarda ıslak mendil kullanımının yaygınlaştığına işaret ederek, ıslak mendillerin restoranlarda, okulda, evde, iş yerlerinde ve hastanelerde kullanıldığını hatta annelerin bebek alt temizliğini bile ıslak mendille yaptıklarını vurguladı.

Islak mendilin hijyen amacıyla kullanıldığını ve içinde kimyasal maddeler bulunduğunu kaydeden Gümrükçüoğlu, şunları söyledi:

Islak mendilleri sıktığınız zaman içinden genel itibariyle sıvı çıkar. Bu sıvı kimyasaldır. Islak mendil çok fazla kullanılırsa bu kimyasallar elde veya deride birikir. Yiyecekleri tuttuğumuzda veya elimizi ağzımıza götürdüğümüzde bu kimyasallar vücuda geçer. Uzun yıllar söz konusu kimyasalların vücutta birikmesi sağlık açısından olumsuzlar doğurur.

Islak mendillerin kimyasal madde barındırdığı unutulmamalı, bu yüzden ıslak mendil kullanıldıktan sonra mümkünse eller suyla durulanmalı.

En iyi temizlik şekli sabunla elleri yıkamak ve bol suyla durulamaktır. Ancak ıslak mendillerin kullanımı, suya ve sabuna ulaşılamayan durumlarda önemli bir ihtiyacı karşılamaktadır.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 15:31
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