Her gün katırla 12 km yol giderek eğitim vermeye gidiyor

Van'ın Bahçesaray İlçesi'nde yolu kardan kapanan Altındere Mahallesi'ndeki okulun kadın öğretmeni Duygu Atmış'ın eğitim için yaptığı fedekarlık takdirle karşılanıyor.

KATIRLA DAĞLARI AŞIP EĞİTİM VERİYOR

Hergün sabah servisle ilçeye 12 kilometre uzaklıktaki okula gitmek için yola çıkan 25 yaşındaki Duygu Atmış, belli bir yere kadar geldikten sonra köylülerin kendisine tahsis ettiği katırla dağları tepeleri aşarak 21 öğrencisi bulunan konteyner okula ulaşıyor.

HER ŞEY ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM SEVİYESİNİ YÜKSELTMEK İÇİN

Mesleğinin ilk yılında görevini hakkıyla yerine getirmek için çaba gösterdiğini belirten Duygu öğretmen, öğrencilerinin eğitim seviyesini yükseltmek için tatil günlerinde bile okula giderek kurs veriyor.

''ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENDİĞİ TEK KELİME BÜTÜN ZORLUKLARI UNUTTURUYOR''

Bütün zorluklara rağmen okuldaki 21 öğrenciye birşeyler öğretmenin kendisini çok mutlu ettiğini vurgulayan Duygu öğretmen şunları anlattı: "Hayatımda ilk defa bu kadar soğuk ve kar görüyorum. Katıra ilk defa biniyorum. Bazen katır bile bu yoldan çıkamıyor. Çok zorlu bir yolculuk. Ama 3 yıl önce açılan bu konteyner okulda 12- 13 yaşına gelmiş öğrenciler hala okuma bile bilmiyorlar. Hepsine birinci sınıf müfredatını okutuyorum. Bu öğrencilerime öğrettiğim tek kelime bana bütün zorlukları unutturuyor. Görevimi hakkıyla yerine getirmek istiyorum."