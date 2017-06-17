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Her gün evin etrafında ateş yakıyor. Sebebi...

Kars merkez Tekneli köyünde Bozyel ailesi, 4 yıldır yaşadıkları evde yılanlarla mücadele ediyor. Baba Mehmet Bozyel yılanları uzaklaştırmak için her gün evin etrafında ateş yakıyor.

17 Haziran 2017 Cumartesi 21:34
Her gün evin etrafında ateş yakıyor. Sebebi...

Kent merkezine 1 kilometre uzaklıktaki Tekneli Köyü'nde Hanım- Mehmet Bozyel çifti bir evde, çocukları, gelin ve torunları olmak üzere 8 kişi yaşıyor. Dağ yamacındaki evin etrafı ise kayalıklarla ve yılanlarla dolu.

Eve girmeye çalışan yılanlarla mücadele etmekten yorgun düştüklerini belirten Mehmet Bozyel, sürekli evin etrafında tezek ateşi yakarak dumanıyla yılanları uzaklaştırmaya çalıştıklarını bildirdi. Ailece dışarı çıktıklarında yılanları kaçırtmak için kürek taşıdıklarını belirten Bozyel, yılan korkusundan geceleri rahat uyuyamadıklarını, torunlarının da dışarı çıkamadıklarını belirtti.  

61 yaşındaki Mehmet Bozyel, şunları söyledi: "Yılanlar rüyalarımıza giriyor. Huzurumuz kalmadı. Dört yıldan beri yaşadığımız bu evde yılanlarla mücadele etmekten bıktık. Gideceğimiz bir yerde yok. Yılan korkusundan panik, atak olduk. Bu soruna bir çare bulanın elini, ayağını öperim."

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 21:34
  1. evde yılan
  2. Kars evde yılan
  • selçukselçuk7 sa önce
    hatay dortyolda okunmuş tuz bulunur müthiş ise tarih o INTERNET ten bulursun yılancı hacı kargoyla tuzu yollar admin yardımcı olsa şu adama ulaş
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