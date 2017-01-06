Her gün beslediği köpeği şehit polisimizi bekliyor

İzmir Adliyesi'ne düzenlenen saldırıda daha büyük bir faciayı canı pahasına önleyen şehit polisimiz Fethi Sekin'in beslediği köpek, Sekin'in şehit olduğu yerde yağmur altında bekledi.
Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök’ün eşi Tansu Özkök Instagram hesabından, polis memuru Sekin’in beslediği köpeğin fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta bir köpek, Sekin’in şehit olduğu yerde yağmur altında beklerken görülüyor.
Özkök fotoğrafa şu notu düştü:
“Şehit olan polisimizin her gün bakıp beslediği köpek yağmur altında onun şehit olduğu yerde bekliyor! Şu an itibari ile olay yeri. Doğruluğunu teyid ettikten sonra paylaşıyorum.”