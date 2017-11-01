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Her gün aç karnına sarımsak yiyince bakın neler oluyor!

Sarımsağın tedavi edici özellikleri artık herkes tarafından biliniyor ve sarımsak doğal ilaç olarak binlerce yıldır kullanılıyor.

01 Kasım 2017 Çarşamba 01:05

Sarımsağın en önemli özelliği enfeksiyonlarla ve hastalıklarla savaşan güçlü bir antibiyotik ve aynı zamanda antioksidan olması. Bunun etkisini en iyi şekilde görebilmek ve sarımsaktaki tüm faydalı besinlerin vücuda girebilmesi için tüketilmesi gereken en iyi zaman sabah kalktığınızda boş mideyle yenilmesi. Güçlü bir antibiyotik ve antioksidan olmasının yanı sıra sarımsak mideyi de enfeksiyonlardan ve hastalıklardan koruyor. Boş mideye yemeniz gerekiyor ki, sarımsak midedeki diğer maddelerle etkileşime geçip besin değerini kaybetmesin.

Sarımsağın faydaları saymakla bitmiyor ama halk arasında da en çok bilineni herhalde tansiyon düşürücü özelliğidir. Kan basıncını kontrol altında tutmanın en kolay ve güvenli yoludur. En güzel tarafı hem günde bir kere alıyorsunuz hem de diğer kullandığınız ilaçlar gibi yan etkisi de olmuyor.

İltihaplanmanın her türlüsü sarımsakla önlenebiliyor ve iyileştirilebiliyor. Artrit şikayeti olan kişiler sarımsaktan büyük fayda görebiliyor. Boş mideye sarımsak tüketmek sadece artrit belirtilerine iyi gelmekle kalmıyor artrit nedeniyle oluşan ağrıları da azaltıyor.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 01:05
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