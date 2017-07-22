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Her cuma günü ‘Battalgazi Lokması’ dağıtılıyor

Kültürel ve manevi değerlere sahip çıkan Seyitgazi Belediyesi her cuma günü Seyyid Battal Gazi Külliyesinde vatandaşlara ’Battalgazi Lokması’ ikramına devam ediyor.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:22
Her cuma günü ‘Battalgazi Lokması’ dağıtılıyor

Asırlardır Seyitgazi’de dağıtılan Battalgazi Lokması Seyitgazi Belediyesi tarafından her cuma günü Seyyid Battal Gazi Külliyesi’nde ikramediliyor. Seyyid Battal Gazi Hazretleri adına dağıtılan ‘Battal Gazi Lokması’ vatandaşlar tarafından da ilgi görüyor.

Vatandaşlar, geleneklere sahip çıkıp birlik, beraberlik ve kardeşliğin simgesi olan bu değerin tekrar hayata geçmesinde öncülük eden Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın’a teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getiriyorlar.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:22
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