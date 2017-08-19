Her bedduası kendisine döndü

MURAT ALAN / İSTANBUL - Fetullahçı Terör Örgütünün Bursa yapılanmasında yer alan ve operasyonlar öncesi Kazakistan’a kaçan eğitim ağabeylerinden İbrahim Hoca kod adlı FETÖ militanı, örgütün çirkin yüzünü ve içine düştükleri bataklığı Bylock’ta ifşa etti. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından deşifre edilen Bylock yazışmasında, 115978 id numaraları İbrahim Hoca, Kadir kod adı örgüt abisine Fetullah Gülen’in her bedduasının geri teptiğini, Gülen’in her beddua seanslarında örgütün bir kurumuna el konulduğunu söylüyor. İbrahim Hocanın “İsrail, ABD gibi zalimler dışında kim Erdoğan’dan nefret ediyor? DEAŞ, bir de biz. Bunu düşününce kahroluyorum” sözlerine tepki gösteren Kadir kod adlı FETÖ abisi ise, “Büyüğümüzün kalp gözü açık bunların hepsini duyuyor gücenir. Bana söylediklerini başka kimseye söyleme sakın sonu kötü olur” tehdidi ile görüşmeyi sonlandırıyor. İkilinin görüşmesinden 1 gün sonra Kadir kodlu FETÖ militanı, ABD’de yaşadığı düşünülen 20487 kodlu örgüt abisine, “İbrahim başımıza bela olacak. Bana yazdıklarını kopyalayıp sana atıyorum. Bir şekilde ıslah edilmeli mümkün değil ise tasfiye edilmeli. Göz yumarsak iç savaşın fitilini ateşler” mesajını atıyor.

GÜLEN HER AĞZINI AÇTIĞINDA ÖRGÜT BİR DARBE DAHA YİYOR

İşte MİT tarafından deşifre edilen, terör örgütündeki çürümüşlüğü, birbirlerine dahi nasıl kalleşlik yaptıklarını ortaya koyan şok itirafların yer aldığı Bylock yazışması.

-“İbrahim Hoca (115978) -2016-01-13

Abi bana göre adım adım çürüyoruz.

-Kadir123 (27589) 2016-01-13

Öyle düşünme sakın. Bu bir fırsat yeni kapılar açılıyor. Yeter ki biz hızımızı katlayalım HE’ye güvenelim.

-İbrahim Hoca (115978) 2016-01-13

Ne fırsatı abi ne fırsatı. Böyle fırsat mı olur gece kalkıp dua yalanıyla beddua ediyoruz. Artık öğrenciler bile dalga geçiyor. Geçen gece öğrenci mesulü yatakhaneleri gezerken, ‘haydi cemaat beddua seansları başlıyor geç kalmayın, en çok küfredene sabah iki yumurta’ dediğini duydum. Eskiden olsa ceza verirdim ama çocuk haklı. Dediği şeyi tas tamam yapıyoruz.

-Kadir123 (27589) 2016-01-13

Böyle düşünme kardeşim. Büyüğümüz her dakika bizler için dua ediyor. Büyüğümüzün kalp gözü açık bunların hepsini duyuyor gücenir.

-İbrahim Hoca (115978) 2016-01-13

Yurttaki Kazak çocuklara da anlatamıyoruz bunu. Tigin isimli başarılı bir öğrencim var ‘madem Tayyip kötü çok zalim, Nazarbayev neden çok seviyor Tayyipi ’ dedi. Siyaset kötü diyip geçiştirdim. İsrail, ABD gibi zalimler dışında kim Erdoğan’dan nefret ediyor? İşid, birde biz. Bunu düşününce kahroluyorum.

-Kadir123 (27589) 2016-01-13

Çok yanlış düşünüyorsun. Şeytan kalbine vesvese vermeye başlamış. Biz duayı ikiye katlamadıkça muzaffer olamayız. Büyüğümüzün duası en nihayetinde kabul olacak.

-İbrahim Hoca (115978) 2016-01-13

Abi HE’nin her bedduasında başımıza bir şey gelmedi mi? Beddua etti dershaneler gitti, beddua etti okullar kapandı, beddua etti bankasyaya el konuldu. Beddua etti, gazeteler, tvlerimiz kapatıldı. Bence yanlış yolda olan onlar değil biziz. Hep kaybediyorsak Allah onların yanında bizim değil. Ben böyle düşünüyorum artık, son bedduası bizi yurdumuzdan da etti. Benim ne işim var Kazakistan’da. Seni bir abi değil, baba olarak gördüğüm için söylüyorum hakkını helal et çok doldum. Burada herkes yabancı, dillerini bile anlamıyorum, kimseyle dertleşemiyorum.

-Kadir123 (27589) 2016-01-13

Kardeşim bence biraz dinlen, bana söylediklerini başka kimseye söyleme sakın. Sonu kötü olur.

-Kadir123 (27589) 2016-01-13

Abi, İbrahim’le ilgili acil toplantı yapmalıyız başımıza bela olacak. Bana yazdıklarını kopyalayıp sana atıyorum. Kazakistan’daki abiler önlem alınmazsa bize zarar verebilir. Bir şekilde ıslah edilmeli mümkün değil ise tasfiye edilmeli. Göz yumarsak iç savaşın fitilini ateşler.

-20487 2016-01-14

Burada gece yarısı. Sabah istişare edelim.

Bylock’ta isyan

- Her bedduasında başımıza bir şey gelmedi mi?

- Beddua etti dershaneler gitti,

- Beddua etti okullar kapandı, beddua etti Bank Asya’ya el konuldu.

- Yanlış yolda olan onlar değil biziz

- Hep kaybediyorsak Allah onların yanında, bizim değil.

- İsrail, ABD, Işid, bir de biz, Erdoğan’dan nefret ediyor. Bunu düşününce kahroluyorum.”