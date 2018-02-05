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Her an toprak kayması oluyor... Ölüler var...

Endonezya'da aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ilk belirlemelere göre iki kişinin öldüğü bildirildi.

05 Şubat 2018 Pazartesi 16:19
Her an toprak kayması oluyor... Ölüler var...

Endonezya'da aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ilk belirlemelere göre iki kişi öldü.

Batı Java'ya bağlı Bogor bölge polisi, bölgede meydana gelen sel ve toprak kaymalarının ardından arama kurtarma çalışmalarında iki kişinin cesetlerinin bulunduğunu açıkladı.

Kurtarma çalışmalarına, polis, asker ve vatandaşların katıldığı, dört kişinin kayıp olduğu ve afetten en kötü Riung Gunung köyünün etkilendiği belirtildi.

Ulusal Afet Yönetimi Dairesinin Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho da Puncak kasabasında dört yerde toprak kayması yaşandığını, başkent Cakarta için sel uyarı seviyesinin en üst düzeye çıkarıldığını ifade etti.

 

 

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 16:19
  1. Riung Gunung
  2. Ulusal Afet Yönetimi
  3. Endonezya

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