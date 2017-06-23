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Her an tepenizde belirebilir... Türkiye'nin her yerindeler...

Çorum'da, Ramazan Bayramı kapsamında karayollarındaki trafik denetimi drone ile yapıldı. Kırmızı ışıkta geçen bir sürücüyü drone tespit etti. 206 TL para cezası kesilen araç sürücüsü drone'u işaret ederek, “Aha bu gördü, nereden gördüyse?” diyerek tepki gösterdi.

23 Haziran 2017 Cuma 15:49
Her an tepenizde belirebilir... Türkiye'nin her yerindeler...

Çorum’da İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve İl Jandarma Komutanlığı personeli, Ramazan Bayramı nedeniyle sürücülere yönelik trafik kontrolü yaptı. Kontrol kapsamında alkol, emniyet kemeri, kimlik kontrolleri yapılarak sürücüler trafik kurallarına uymaları ve hız yapmamaları hususunda uyarıldı.

DRONE İLE HAVADAN KONTROL

DHA'nın haberine göre, Çorum-Ankara yolu Yaydiğin Kavşağı’nda İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen kontrole drone da eşlik etti. Çorum’da ilk defa hayata geçirilen uygulamada drone, ekiplerin havadaki gözü oldu.

KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİ

Kontrollerde kırmızı ışıkta geçen ve drone tarafından tespit edilen bir aracın sürücüsüne 206 TL para cezası kesildi. Ceza işlemi sırasında drone tepki gösteren araç sürücüsü, “Aha bu gördü, nereden gördüyse. Bunun yüzünden 206 TL ceza yedim. Böyle kanun mu olur? Kırmızı ışıkta geçmedim, sarı yanarken geçtim. Ben bir garip köylüyüm. Kırmızı ışıkta geçmedim. Uyarı ışığı olan sarı ışıkta geçtim” diye kendisini savundu.

TRAFİKTE DRONE UYGULAMASI

Drone uygulamasıyla ilgili bilgi veren İl Emniyet Müdür Yardımcısı Halil Doğanay, denetimlerin Ramazan Bayramı süresince devam edeceğini belirtti Önceliklerinin ceza yazmak olmadığını, bilinçlendirmek olduğunu belirten Doğanay, “Ramazan ayında artan seyahatler nedeniyle üzücü kazaların yaşanmaması için ilimizde de denetimlerimize devam ediyoruz. Gerekli trafik tedbirlerini aldık. Bu çerçevede tüm personelimiz vefalı bir şekilde çalışırken, aynı zamanda kazaların önüne geçebilmek amacıyla hayatın teknolojik imkanlarından da faydalanıyor" dedi.

'250 METRE YÜKSEKLİĞE ÇIKABİLİYOR'

Ekiplerin havadaki gözü olan Drone’un büyük kolaylıklar sağladığını vurgulayan Doğanay, “Drone sayesinde trafik yoğunluğunu ve trafik kurallarını ihlal eden araçları görebiliyoruz. 250 metreye kadar havalanabiliyor. 2 kilometre içerisinde de kumandadan yönetilerek tüm akışkanlığı, trafiğin tüm yoğunluğunu bize gösterebiliyor. Bu bize büyük bir imkan sağlıyor. Drone da bayram süresince uygulama noktalarımızda kullanacağız. Temennimiz herhangi bir can kaybı yaşanmamasıdır. Bunun için çalışıyoruz. Herkesin sağ salim memleketlerine ulaşmasını istiyoruz” diye konuştu.

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 15:49
  1. Çorum
  2. drone
  3. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 2 sa önce
    Bütün İllerde Kullanılmalı.
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