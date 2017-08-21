‘Her an savaş çıkabilir!’ 50 bin asker var, kara uçaklar iniyor

Nükleer savaşın eşiğine gelen ABD ve Kuzey Kore arasında ipler yeniden geriliyor. Pentagon, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze denemelerinin ardından müttefiki Güney Kore ile yıllık ortak askeri tatbikata başladı.

Güney Kore haber ajansları, dev tatbikata 50 bin askerin katıldığını bildiriyor. 10 gün sürecek gövde gösterisinde sahne alan Amerikan askerlerinin sayısı 17 bin 500.

Ulchi adı verilen tatbikatta Avustralya, Kanada, Kolombiya, Danimarka, Yeni Zelanda, Hollanda ve İngiltere askerleri de yer alıyor.

Uluslararası haber ajanslarının geçtiği fotoğraflarda, Amerikan casus uçağı U-2 Dragon'un bir Pyeongtaek'teki ABD üssüne indiği görülüyor. Üste ayrıca füze bataryaları dikkat çekiyor.

Tatbikatta ayrıca anti terör birimleri rehine kurtarma operasyonuna girişti, bazı katılımcılar gaz maskesi taktı.

Pentagon, gövde gösterisinin üst düzey komutanlar tarafından izleneceğini duyurdu.

Güney Kore'de bazı kentlerde tatbikata karşı gösteriler düzenleniyor. Protestocular, tatbikatın bir savaşa yol açabileceğini savunuyor.

Kim Jong-un çılgına döndü!

Cephenin diğer tarafında yer alan Kuzey Kore ise öfkeli. ABD'yi ateşe körükle gitmekle suçlayan Pyongyang, tatbikatın gerçek çatışmaya dönüşebileceği uyarısını yaptı.

Resmi Rodong Sinmun gazetesinde, askeri gövde gösterisinin gerçek çatışmaya dönüşmeyeceğini kimsenin garanti edemeyeceği yazıldı.

Temmuz ayında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ilk kıtalararası balistik füzeleri fırlatmasıyla görülmemiş seviyeye fırlayan gerilimde, Washington ve Pyongyang birbirlerini savaşla tehdit etmişti.

Kim'in Pasifik Okyanusu'ndaki ABD toprağı Guam Adası'na füze ateşleyeceğini duyurması bir anda tarafları savaşın eşiğine getirmiş, Kuzey Kore liderinin söz konusu tehdidi geri alması tansiyonu düşürmüştü.

ABD, Güney Kore ve Japonya'nın Kore Yarımadası'nda gerçekleştirdiği tatbikatlar, Çin ve Rusya'nın da tepkisini çekiyor.