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‘Her an savaş çıkabilir!’ 50 bin asker var, kara uçaklar iniyor

Güney Kore ile ABD'nin ortak tatbikatına 50 bin asker katılıyor, gövde gösterisinde sahne alan ülkeler arasında İngiltere, Avustralya, Kanada ve Hollanda da yer alıyor.ABD'yi ateşe körükle gitmekle suçlayan Kuzey Kore'den ise tatbikatın gerçek bir çatışmaya dönüşebileceği uyarısı geldi.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 17:05
‘Her an savaş çıkabilir!’ 50 bin asker var, kara uçaklar iniyor

Nükleer savaşın eşiğine gelen ABD ve Kuzey Kore arasında ipler yeniden geriliyor. Pentagon, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze denemelerinin ardından müttefiki Güney Kore ile yıllık ortak askeri tatbikata başladı.

Güney Kore haber ajansları, dev tatbikata 50 bin askerin katıldığını bildiriyor. 10 gün sürecek gövde gösterisinde sahne alan Amerikan askerlerinin sayısı 17 bin 500.

Ulchi adı verilen tatbikatta Avustralya, Kanada, Kolombiya, Danimarka, Yeni Zelanda, Hollanda ve İngiltere askerleri de yer alıyor.

Uluslararası haber ajanslarının geçtiği fotoğraflarda, Amerikan casus uçağı U-2 Dragon'un bir Pyeongtaek'teki ABD üssüne indiği görülüyor. Üste ayrıca füze bataryaları dikkat çekiyor.

Tatbikatta ayrıca anti terör birimleri rehine kurtarma operasyonuna girişti, bazı katılımcılar gaz maskesi taktı.

Pentagon, gövde gösterisinin üst düzey komutanlar tarafından izleneceğini duyurdu.

Güney Kore'de bazı kentlerde tatbikata karşı gösteriler düzenleniyor. Protestocular, tatbikatın bir savaşa yol açabileceğini savunuyor.

Kim Jong-un çılgına döndü!

Cephenin diğer tarafında yer alan Kuzey Kore ise öfkeli. ABD'yi ateşe körükle gitmekle suçlayan Pyongyang, tatbikatın gerçek çatışmaya dönüşebileceği uyarısını yaptı.

Resmi Rodong Sinmun gazetesinde, askeri gövde gösterisinin gerçek çatışmaya dönüşmeyeceğini kimsenin garanti edemeyeceği yazıldı.

Temmuz ayında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ilk kıtalararası balistik füzeleri fırlatmasıyla görülmemiş seviyeye fırlayan gerilimde, Washington ve Pyongyang birbirlerini savaşla tehdit etmişti.

Kim'in Pasifik Okyanusu'ndaki ABD toprağı Guam Adası'na füze ateşleyeceğini duyurması bir anda tarafları savaşın eşiğine getirmiş, Kuzey Kore liderinin söz konusu tehdidi geri alması tansiyonu düşürmüştü.

ABD, Güney Kore ve Japonya'nın Kore Yarımadası'nda gerçekleştirdiği tatbikatlar, Çin ve Rusya'nın da tepkisini çekiyor.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 17:05
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  29. Danimarka
  30. Washington
  31. Avustralya
  32. Yeni Zelanda
  • MüminlerTopluluğuMüminlerTopluluğu51 dk önce
    Allahtan biz yokuz şükürler olsun
  • ZaferZafer1 sa önce
    Su savaşı bir türlü çıkaramadınız gitti bence daha çok bekleriz adamlar dikkat dağıtıyor gibi me geliyor başka tarafta daha büyük işler ceviriyorlar
Bugünkü Akit

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