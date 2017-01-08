Her adımı rapor ediyor, hızı ölçüyor

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ABD’nin Las Vegas şehrindeki yılın en önemli teknoloji fuarı CES 2017’de giyim markalarının teknoloji dolu ürünleri de boy gösterdi. Kendi kendine bağlanabilen bağcıklar ve 3D baskılı ayakkabılar dikkat çekti, ancak daha fazlasını vaat edenler de var;

Sensoria ve Vivobarefoot, sundukları taban kısmında sensörler bulunan teknolojik spor ayakkabı ile ilgi uyandırdı. Topuk bölgesinde 2 adet çipin yer aldığı spor ayakkabıda ayrıca 4 adet basınç sensörü bulunuyor. Bu teknoloji sayesinde hız ölçülüyor, GPS yoluyla katettiğiniz mesafe tespit ediliyor.

AKILLI TELEFONA RAPOR

Akıllı telefona gönderilen bilgiler spor meraklıları için son derece yararlı konularda; aynı zamanda atılan adım sayısı gibi veriler de sunuluyor. Böylelikle teorik olarak daha iyi spor yapılmasına yardımcı olunuyor.

Sensoria ve Vivobarefoot firmaları, sundukları konsept ayakkabının yanı sıra fikirlerini diğer spor giyim üreticileriyle de paylaşmak istiyorlar.

Sensoria firması daha önceki yıllarda da yine geliştirdiği ‘ısınan’ ayak tabanı ile soğuk günlere yönelik ilginç bir teknoloji sunmuştu. Şirketin ayak tabanlığı konusunda teknoloji ile iç içe biçimdeki çalışmalarını sürdürdüğü görülüyor.

Giyilebilir teknolojiler konusunda çok sayıda yeni fikrin yer aldığı CES 2017, gelecekteki giyim tarzlarının ne denli teknolojik olabileceğine dair işaretler sundu.