Hepsi satışa çıkarıldı! Aralarında Taraf da var Samanyolu da

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, Barış TV, Can Erzincan TV, ÖRT'ye ait yayın lisan ve hakları ile makine, teçhizat ve demirbaşları, Nazar Gazetesi, Yerel Bakış Gazetesi, Turgutlu Havadis Gazetesi, Özgür Radyo ve Taraf Gazetesi'ne ait makine ve teçhizat satılacak.

Varlıkların tamamı satış prosedürünün yayınlandığı tarihten itibaren 28.07.2017 tarihi mesai saati bitimine kadar haftalık periyotlarla en geç her hafta Cuma günü mesai saati bitimine kadar elden teslim edecek ya da Cuma günü mesai saati bitimine kadar posta ile gönderilecek tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda satılacak.

Varlıkların tamamına bir istekli tarafından teklif verildiği takdirde teklif sahibine teklifinin uygun bulunup bulunmadığı yapılacak değerlendirmeyi müteakip bildirilecek, birden fazla teklif verilirse isteklilere daha sonra bildirilecek tarih ve saatte aralarında açık artırma yapılacak.

TMSF ayrıca Hira Tv, Radyo Mehtap, Radyo Küre, Mc Tv, Samanyoluhaber, Samanyolu Haber Radyosu, Samanyolu Tv, Burç Fm, Mehtap Tv, Sem Haber Ajansı, Haber Radyo Ege, Tuna Shopping Tv, Yumurcak Tv ve Dünya Radyo çağrı işaretli basın ve yayın kuruluşlarından satış ve tasfiyesi için TMSF’ye devredilen varlıkları ihale yoluyla satışa çıkardı.

İhale, formda belirtilen usule uygun olarak 07.07.2017 tarihi saat 17.00’ye kadar verilecek olan tekliflerin teklif verme süresi bitiminde değerlendirilmesi suretiyle Fon’un usullerine göre Teklif Alma yöntemi ile yapılacak.