İMSAK03:24GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:13
İKİNDİ17:11AKŞAM20:48YATSI22:39
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Hepsi satışa çıkarıldı! Aralarında Taraf da var Samanyolu da

Tasarruf Sigortası Mevduat Fonu(TMSF), 8 adet basın yayın kuruluşuna ait varlıkları satışa çıkardı.

23 Haziran 2017 Cuma 12:09
Hepsi satışa çıkarıldı! Aralarında Taraf da var Samanyolu da

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, Barış TV, Can Erzincan TV, ÖRT'ye ait yayın lisan ve hakları ile makine, teçhizat ve demirbaşları, Nazar Gazetesi, Yerel Bakış Gazetesi, Turgutlu Havadis Gazetesi, Özgür Radyo ve Taraf Gazetesi'ne ait makine ve teçhizat satılacak.

Varlıkların tamamı satış prosedürünün yayınlandığı tarihten itibaren 28.07.2017 tarihi mesai saati bitimine kadar haftalık periyotlarla en geç her hafta Cuma günü mesai saati bitimine kadar elden teslim edecek ya da Cuma günü mesai saati bitimine kadar posta ile gönderilecek tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda satılacak.

Varlıkların tamamına bir istekli tarafından teklif verildiği takdirde teklif sahibine teklifinin uygun bulunup bulunmadığı yapılacak değerlendirmeyi müteakip bildirilecek, birden fazla teklif verilirse isteklilere daha sonra bildirilecek tarih ve saatte aralarında açık artırma yapılacak.

TMSF ayrıca Hira Tv, Radyo Mehtap, Radyo Küre, Mc Tv, Samanyoluhaber, Samanyolu Haber Radyosu, Samanyolu Tv, Burç Fm, Mehtap Tv, Sem Haber Ajansı, Haber Radyo Ege, Tuna Shopping Tv, Yumurcak Tv ve Dünya Radyo çağrı işaretli basın ve yayın kuruluşlarından satış ve tasfiyesi için TMSF’ye devredilen varlıkları ihale yoluyla satışa çıkardı.

İhale, formda belirtilen usule uygun olarak 07.07.2017 tarihi saat 17.00’ye kadar verilecek olan tekliflerin teklif verme süresi bitiminde değerlendirilmesi suretiyle Fon’un usullerine göre Teklif Alma yöntemi ile yapılacak.

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 12:09
  1. Barış TV
  2. Can Erzincan TV
  3. ÖRT'ye ait yayın lisan ve hakları ile makine
  4. teçhizat ve demirbaşları
  5. Nazar Gazetesi
  6. Yerel Bakış Gazetesi
  7. Turgutlu Havadis Gazetesi
  8. Özgür Radyo
  9. Taraf Gazetesi
  10. Erzincan
  11. Turgutlu
  12. Samanyolu
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bonzai krizine giren gençlerin hali yürekleri burktu
    1. Bonzai krizine giren gençlerin hali..
    2. Bakan çok kızdı! Kılıçdaroğlu'nu..
    3. LGBT gerilimi yükseliyor: İslami..
    4. Ağladı diye bebeğini öldürdü!
    5. Burger King ve McDonald's bin Selman'a..
    6. Eşini vurup ne olur ölme diyen sanığa..
    7. Cumhurbaşkanının uçağının inişi..
    8. Adana'da korkunç vahşet! Ağlayan..
    9. Halkın yüzde 60'ı ana akım medyaya..
    10. Erdoğan ve Putin'den flaş görüşme
    11. Balyozlu işkence! Vura vura..
    12. Bayram namazı saatleri! Bayram Namazı..
    13. Etek giydirip sokakta dolaştırdılar
    14. "Fransa'yı nazilerin elinden biz..
    15. Silahlar susar susmaz… Dünya bu..
    16. Fabri'ye talip çıktı
    17. İtalyan ekibi Sneijder'e talip oldu
    18. Aykut Kocaman neşteri vurdu! 9 oyuncu..
    19. Adil Öksüz hakkında çarpıcı iddia:..
    20. Sağlıklı bayram için 10 altın öneri
    Diyanet İşleri Başkanı eleştirmişti, Erdoğan sahip çıktı
    Diyanet İşleri Başkanı eleştirmişti, Erdoğan sahip çıktı
    Sonunda ağzındaki baklayı çıkardı: Kılıçdaroğlu'ndan darbe bekliyorum
    Sonunda ağzındaki baklayı çıkardı: Kılıçdaroğlu'ndan darbe bekliyorum
    MİT alarma geçti! 54 bin FETÖ mensubuna....
    MİT alarma geçti! 54 bin FETÖ mensubuna....
    ''Gelen Karpuzların yüzde 70'i...''
    ''Gelen Karpuzların yüzde 70'i...''