Hepsi öldürüldü... Bugün açıkladılar

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin merkez komutanlığından yapılan açıklamaya göre 17-20 Ocak tarihleri arasında 10 savaşçı, Suriye'nin doğu vilayeti olan Deyr Ez Zor’da terör örgütü DEAŞ ile girilen çatışmalarda öldürüldü.

Rakka’da terör örgütü DEAŞ varlığının sona ermesine doğru başlayan Deyr ez Zor operasyonunda çatışmalar son dönemde arttı.

ABD'nin hava ve kara desteği ile süren operasyonun terör örgütü YPG için büyük kayıplara neden olduğu aktarılıyor.

Bölge uzmanlarına göre, özel bir propaganda stratejisi izleyen terör örgütü YPG ölen terörist sayısını gizliyor veya geç açıklıyor. Nitekim terör örgütü ölen kimlik bilgilerini genellikle 8’li veya 10’lu şekilde açıklamaktadır.

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