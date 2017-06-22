Hepsi o ülkede bulunmaya başladı...

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te Nazilere ait 75 parça gümüşten yapılmış eser bulundu.

Eserler polislerin bir koleksiyoncunun evine yaptığı baskın sırasında kitaplığın arkasına gizlenmiş odada keşfedildi.

Ele geçen eşyalar arasında Adolf Hitler’in bir büstü ve fotoğraflarının negatifleri, Nazi sembolü taşıyan kum saati, bıçaklar ve kafa ölçüm aletleri de çıktı.

Arjantin Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich biblo ve heykellerin tamamının orijinal olduğunu açıkladı.

Bakan Bulrich, "Arjantin'de bu kadar çok Nazi eserinin bulunduğunu görünce çok şaşırdık. Yaptığımız ilk incelemede ele geçirilenlerin tümünün orijinal olduğu belirlendi. Eserlerin bu tür koleksiyoncular tarafından karaborsada satılmasının da önüne geçtiğimiz için mutluyuz. Bu eserlerin geçmişte neler olduğunun hatırlanması için bir mekanda sergilenmesi gerekiyor" dedi.

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Adolf Eichmann ve ölümcül deneyleriyle bilinen Alman doktor Josef Mengele gibi Nazi yetkilileri Arjantin’e kaçmıştı.

Bu eşyaların o dönemde Nazi Almanyası'ndan kaçan kişiler tarafından getirildiği düşünülüyor.