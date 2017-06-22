İMSAK03:24GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:13
İKİNDİ17:11AKŞAM20:48YATSI22:39
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Hepsi o ülkede bulunmaya başladı...

Arjantin'de Nazi dönemine ait gümüşten yapılmış 75 parça heykelcik ve biblo ele geçirildi. Bulunan eşyalar arasında Nazi lideri Adolf Hitler’in bir büstü ve fotoğraflarının negatifleri de var.

22 Haziran 2017 Perşembe 15:14
Hepsi o ülkede bulunmaya başladı...

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te Nazilere ait 75 parça gümüşten yapılmış eser bulundu. 

Eserler polislerin bir koleksiyoncunun evine yaptığı baskın sırasında kitaplığın arkasına gizlenmiş odada keşfedildi.
Ele geçen eşyalar arasında Adolf Hitler’in bir büstü ve fotoğraflarının negatifleri, Nazi sembolü taşıyan kum saati, bıçaklar ve kafa ölçüm aletleri de çıktı.

Arjantin Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich biblo ve heykellerin tamamının orijinal olduğunu açıkladı.

Bakan Bulrich, "Arjantin'de bu kadar çok Nazi eserinin bulunduğunu görünce çok şaşırdık. Yaptığımız ilk incelemede ele geçirilenlerin tümünün orijinal olduğu belirlendi. Eserlerin bu tür koleksiyoncular tarafından karaborsada satılmasının da önüne geçtiğimiz için mutluyuz. Bu eserlerin geçmişte neler olduğunun hatırlanması için bir mekanda sergilenmesi gerekiyor" dedi.

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Adolf Eichmann ve ölümcül deneyleriyle bilinen Alman doktor Josef Mengele gibi Nazi yetkilileri Arjantin’e kaçmıştı.

Bu eşyaların o dönemde Nazi Almanyası'ndan kaçan kişiler tarafından getirildiği düşünülüyor.

 

 

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 15:14
  1. Adolf Hitler
  2. Nazi sembolü
  • bozerenbozeren3 sa önce
    kafa ölçüm aletlerini yine Almanyaya gönderebilirler.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

AK Parti'li belediye başkanı görevden alındı!
  1. AK Parti'li belediye başkanı görevden..
  2. Flaş gelişme! Katar ekibi Qatar SC..
  3. İlk doğalgazı göndermeye başladılar...
  4. Hakkımı helal etmiyorum!
  5. 'Bağdadi'yi öldürdük' demişti... Rusya..
  6. Hollanda Başbakanı'ndan Türkiye..
  7. THY'den bayram yolcularına acil çağrı
  8. Abdullah Avcı: Emre Belözoğlu dünyanın..
  9. Borsa rekorunu tazeledi
  10. 180 Milyon TL'ye rekor fiyatla..
  11. Şam'daki çatışmalarda 25 rejim askeri..
  12. Borsa'dan yeni rekor! Tüm zamanların..
  13. Kırmızı bültenle aranan kişi..
  14. Sepetçiler Kasrına Kurulan İftar..
  15. Trump'ı "psikopat" olarak tanımladı
  16. Salgın gittikçe büyüyor... ölü sayısı..
  17. Türk otomotiv devine büyük şok!
  18. 3 Arakanlı Müslüman öldürüldü
  19. Endonezya ve Malezya asker gönderecek...
  20. O Avrupa ülkesinin askerleri Türkçe..
Köksal Toptan'a kritik görev!
Köksal Toptan'a kritik görev!
Yemek şirketinin çalışanından kan donduran itiraflar!
Yemek şirketinin çalışanından kan donduran itiraflar!
‘Türkiye Afrin’e giriyor’
‘Türkiye Afrin’e giriyor’
İsimsizler'e 'Yazıcıoğlu' sahnesi damga vurdu!
İsimsizler'e 'Yazıcıoğlu' sahnesi damga vurdu!