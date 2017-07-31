Hepsi İsrail silahı çıktı!

Libya'nın doğusunu kontrol eden Halife Hafter'in, Birleşik Arap Emirlikleri aracılığyıla Mossad ile yaptığı görüşmeler sornası İsrail'den askeri yardım aldığı ifade edildi.



Hafter kuvvetlerinden yüksek rütbeli bir askeri kaynağın ifadesine göre Birleşik Arap Emirlikleri destekli Hafter iki yıldır İsrail istihbaratıyla gizli görüşmelerini sürdürüyor.

İsmi gizli tutulan kaynak "Hafter ve İsrail arasındaki işbirliği, Ürdün'de MOSSAD ajanları ile görüştüğü 2015 yılından beri devam ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri aracılığıyla gerçekleştirilen görüşmeler büyük bir gizlilikle yürütülüyor" ifadelerini kullandı.



İsrail tarafından tedarik edilen silahların genellikle keskin nişancı silahları ve gece görüş dürbünleri olduğu belirtildi. Söz konusu kaynak, Hafter'in cihat yanlısı gruplara karşı başlattığı Kerame (Haysiyet) operasyonunda da İsrail ile işbirliği yaptığını öne sürdü.



Hafter'i destekleyen güçler arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin yanısıra Mısır da yer alıyor. Bu ayın başlarında Hafter Birleşik Arap Emirlikleri'nden yetkililerle askeri işbirliği konusunda görüşmüş ve ardından Bingazi'nin cihat yanlısı gruplardan alındığı açıklanmıştı.



Birleşmiş Milletler Haziran ayında Birleşik Arap Emirlikleri'ni, Hafter'e helikopter ve askeri uçaklar vermekle suçlayan bir rapor yayınlamıştı. Bu, Birleşmiş Milletler'in silah ambargosunun ihlali olarak yorumlanmıştı.



Bölgede Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail ortaklığının başka merkezlerle de gizli görüşmeler yürüttüğü öne sürülüyor. Halife Hafter, şu ana kadar Rusya, Mısır, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri gibi birçok odak tarafından desteklenerek güçleniyor ve ilerlemeye devam ediyor.



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