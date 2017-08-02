Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Hepsi imaj değiştirdi! Bilinçli mi yapıyorlar?

Akıncı Üssü davasında mahkemeye getirilen darbeci askerlerin cezaevindeki yeni imajları dikkat çekti. Görünümlerini bir hayli değiştiren darbecilerin bunu özellikle mi yaptıkları sorusunu akıllara getirdi.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 15:50
Hepsi imaj değiştirdi! Bilinçli mi yapıyorlar?

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı belirlenen Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanığın yargılanmasına başlandı. Mahkemeye tek tek getirilen darbecilerin cezaevindeyken görünümlerinde yaptıkları değişim dikkat çekti. 

Bekir Encan Van (Eski görünümü yukarıda, yeni görünümü aşağıda)

 

 

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 15:50
  1. darbecilerin değişimi
  2. tarzları
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başiskele’de yol çalışmalarına 10 bin ton asfalt
    1. Başiskele’de yol çalışmalarına 10 bin..
    2. 40 Rus askeri Suriye'de öldü!
    3. Milli Takım'ın hocası belli oluyor!
    4. 23 bin 380 paket kaçak sigara ele..
    5. 'Üç Silahşörler' için karar çıktı!
    6. 55 fabrikaya kaçakçılık operasyonu
    7. İstanbul'da bazı yollar trafiğe..
    8. Yardımeli Derneği'nden Somali'ye su..
    9. Sigara kaçakçısı adliyeye sevk edildi
    10. Mersin ve Adana için sağanak yağış..
    11. Antalya'ya gelen Rus yolcu sayısında..
    12. İzinsiz kazı yapan 2 kişi yakalandı
    13. Rakka'da 481 sivil öldü
    14. Suya düşen tilkinin donma anı
    15. Hepsi imaj değiştirdi! Bilinçli mi..
    16. ''Bana milli takımı versinler..
    17. Edirne’de şehir içi ulaşım fiyatları..
    18. 3 katlı evde çıkan yangın paniğe yol..
    19. 24 saatte 17 artçı deprem oldu
    20. FETÖ davasında çarpıcı ifadeler.....
    İhanet davasına damga vuran sözler: Soyumuz var oldukça...
    İhanet davasına damga vuran sözler: Soyumuz var oldukça...
    PKK'dan sızma girişimi!
    PKK'dan sızma girişimi!
    İşte Mehmet Görmez'in yerine gelecek isim!
    İşte Mehmet Görmez'in yerine gelecek isim!
    PKK, O kente girişleri yasakladı...
    PKK, O kente girişleri yasakladı...