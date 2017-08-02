Hepsi imaj değiştirdi! Bilinçli mi yapıyorlar?
Akıncı Üssü davasında mahkemeye getirilen darbeci askerlerin cezaevindeki yeni imajları dikkat çekti. Görünümlerini bir hayli değiştiren darbecilerin bunu özellikle mi yaptıkları sorusunu akıllara getirdi.02 Ağustos 2017 Çarşamba 15:50
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı belirlenen Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanığın yargılanmasına başlandı. Mahkemeye tek tek getirilen darbecilerin cezaevindeyken görünümlerinde yaptıkları değişim dikkat çekti.
Bekir Encan Van (Eski görünümü yukarıda, yeni görünümü aşağıda)