Hepsi esir alındı... Muhalifler ilerliyor...
Suriyeli muhaliflerin Dera operasyonu devam ediyor. Muhalifler rejim çetelerine karşı ciddi ilerleme sağlandı.23 Haziran 2017 Cuma 18:10
Bombaların altında Muhaliflerin Deraa operasyonları kapsamında Muhaliflerin kaybettiği bölgeleri geri alarak rejim unsurlarına ağır bombardıman altında yapmış olduğu operasyonlarda onlarca milisi öldürdüğünü duyurdu.
Muhalifler Deraa'da ''Ölmek var, Zulme boyun eğmek yok'' ismini verdikleri operasyonlarda şimdiye kadar 400 rejim milisi öldürdüklerini açıkladılar ve öldürdükleri milislerin kimliklerini paylaştılar.
Geçtiğimiz günlerde Muhaliflerce öldürülen ve sokaklarda ölüleri kalan rejim milislerinden görüntüler. Görüntülerin bir bölümü Deraa'da bulunan hava üssündeki saldırılarda öldürülen rejim milislerinin araçlara bindirildiği gözlemleniyor.
Görüntülerde rejim milisleri, Mücahidlere karşı savaştıkları için pişman olduklarını söylüyorlar. Esirlerin ele geçirildiği bölge ''Deraa hava savunma üssü''
Islahhaber