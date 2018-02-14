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Hepsi esir alındı... Kamyonlara bindirildiler...

Terör örgütü DEAŞ, İdlib’in güneyinde elinde bulundurduğu son pozisyonlarını Muhaliflere teslim etmek zorunda kaldı.

14 Şubat 2018 Çarşamba 19:40
Hepsi esir alındı... Kamyonlara bindirildiler...

Ahraruş Şam, Feylek Eş Şam, Ceyşul Ahrar, Ceyşul İdlib El Hur, Ceyşul İzze, Ceyşuln Nasr, Hareketi Nureddin Zengi, Ceyşul Nuhbe, Ceyşul Sani, Liva El Erbain ve Firka El Ule Muşa grupları yeni kazanımlar elde etti.

‘İşgalcilerin Def Edilmesi’ adı altında Muhaliflerin kurduğu ortak operasyon odası sözcüsü Naci Ebu Huzeyfe, yaptığı açıklamada, Esed rejiminin kontrolündeki bölgelerden İdlib’e ilerlemeye çalışan terör örgütü DEAŞ’e karşı başlattıkları operasyonun devam ettiğini söyledi.

Ebu Huzeyfe, “Bugün, İdlib’in güney ve doğu kırsalında 80’i yaralı yaklaşık 400 DEAŞ’li teröristi esir aldık.”dedi.

Muhaliflere göre, DEAŞ’den 400 üye, kendilerini Khuwayn şehrinde teslim etti ve iki ay süren güneydoğu İdlib savaşı sona erdi.

400 DEAŞ teröristlerinin geleceği ile ilgili hiçbir bilgi verilmedi.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 19:40
  1. 400 DEAŞ
  2. Ebu Huzeyfe
  3. MUHALİFLER

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