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Hepsi esir alındı... Eğer kente sızsalardı...

Suriyeli muhaliflerin İdlib kırsalında çok sayıda DEAŞ'lı teröristi canlı olarak yakaladığı bildirildi.

12 Şubat 2018 Pazartesi 17:00
Hepsi esir alındı... Eğer kente sızsalardı...

Bölge kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Suriyeli muhalifler İdlib'in güney kırsalındaki Huveyn beldesine sızmaya çalışan çok sayıda DEAŞ teröristini esir aldı.

"Özgür İdlib Ordusu" grubu tarafından yapılan açıklamada, bölgede devam eden çatışmalarda, Huveyn beldesine sızmaya çalışan bir grup DEAŞ’lı teröristin tamamının esir alındığı ifade edildi.

Muhalif grup, sosyal medya ağları üzerinden esir alınan DEAŞ’lı teröristlere ait görüntülerde paylaştı.

Hama doğu kırsalında Rusya ve İran destekli rejim koalisyonu tarafından kuşatma altında tutulan DEAŞ, geçtiğimiz günlerde koalisyonun açtığı koridordan İdlib'in güney kırsalındaki bölgelere geçmeye çalışmış ancak muhalifler ile örgüt arasında şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.

Bölgedeki muhalif kaynaklar DEAŞ ile yaşanan çatışmalarda örgütün ilerleme girişimlerinin durdurulduğunu ifade ederken, bölgedeki çatışmaların halen devam ettiği bilgisi kaydediliyor.

MepaNews

 

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 17:00
  1. deaş
  2. Muhalif grup
  3. Özgür İdlib Ordusu

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