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Hepsi bugünkü çatışmalarda öldü

ABD öncülüğünde ''DEAŞ Bahanesi'' ile devam eden Rakka operasyonu iki terör örgütü PKK ve DEAŞ arasında kanlı çatışmalara sahne oluyor.

25 Temmuz 2017 Salı 22:27
Hepsi bugünkü çatışmalarda öldü

YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü PKK'nın yürüttüğü Rakka operasyonu ABD desteği ile devam ediyor. 

İki terör örgütü DEAŞ ve PKK arasında kentte sokak çatışmaları yaşanıyor. DEAŞ bombalı araçlarla Kenti savunurken, PKK, ABD topçu desteği ile ilerliyor. 

Bugünki çatışmalarda 28 PKK'lı terörist, DEAŞ terör örgütü tarafından öldürüldü. Öldürülen PKK'lı teröristlerin arasında David Taylor'da bulunuyor. 

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

 

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 22:27
  1. DEAŞ
  2. PKK
  3. YPG
  4. RAKKA
  5. RAKKA OPERASYONU
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