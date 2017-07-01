Hepsi birden yola çıktı…

Hong Kong'un yeni lideri Carrie Lam, Çin yönetimine bağlılık yemini ederek görevine başladı.

Hong Kong'un ilk kadın lideri olan Lam, "Hong Kong'u halkının hayatından hoşnut olarak yaşayacağı bir yer yapmayı amaçladığını" söyledi.

Eski bir İngiliz kolonisi olan Hong Kong'un Çin'e geri verilmesinin 20. yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla Hong Kong ve Çin'de bir çok yerde kutlamalar düzenlendi.

Hong Kong tek ülke iki sistem yöntemiyle yönetiliyor. Bölge içişlerinde bağımsız, dışişleri ve savunma alanlarında Çin'e bağlı Sivil toplum örgütleri Çin Komünist Partisinin Hong Kong'daki demokrasi ve evrensel değerlere karşı olduğu gerekçesiyle Pekin hükümetinin müdahalelerini protesto ediyor. Binlerce kişi Çin karşıtı sloganlarla Lam'ın yemin etmesinin ardından sokakalara akın etti.

Pekin hükümetine yakın olan Carrie Lam, bölge halkının yoğun eleştirilerine hedef olmuştu.

Kapitalist ekonomi modeli ve üst seviyede özerklik yapısını koruması koşuluyla Hong Kong'u 1997 yılında İngiltere'den devralan Çin, Hong Kong liderinin halk tarafından seçilmesi yerine, kendi belirlediği adayların oylanacağı bir sistemle bölgenin liderini seçiyor. Halk ise kendi liderlerini kendileri seçmek istiyor.

Bölgedeki gözlemciler Çin hükümetinin Hong Kong üzerindeki etkisini sürekli artırdığını belirtiyor.

