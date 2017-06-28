Hepsi aynı anda öldü...

ABD'nin kara ve havadan gerek lojistik gereksede askeri olarak desteklediği Terör örgütü YPG'nin Rakka operasyonu devam ediyor.

YPG Rakka'nın merkezini ABD'ye ait savaş uçaklarına bombalatırken, karada ilerleyişi ağır ilerliyor.



YPG Rakka'ya yaptığı saldırılarda kırsal bölgede DEAŞ'le girdikleri çatışmalarda 10 milisini kaybetti.



Terör örgütü YPG'ye ait kaynakların paylaştığı bilgide ölenlerin kimlik bilgileri açıklanırken, kabul etmedikleri İslam dininin bir kavramı olan Şehid kelimesinide ölenlerin başına yazmayı unutmadı.

ıslahhaber