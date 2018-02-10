Hepsi Afrin'e savaşmaya geliyor...

Terör örgütü PKK'nın Haseke'deki askeri unsurlarını Münbiç ve Afrin'e sevk ettiği bildirildi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, ABD destekli PYD/PKK güçleri Haseke'deki askeri merkezlerinde bulunan savaşçıların büyük bir kısmını Münbiç ve Afrin'e sevk ediyor.

Bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin haber aktarımı yapan kaynaklar, Türkiye'nin "Münbiç'e de gireceğiz" açıklamasının ardından PKK'nın buradaki savunma hatlarını güçlendirmek için terörist sevkiyatı yapıyor.

Haseke'deki birçok askeri merkezin boşaldığını aktaran kaynaklar, aynı şekilde bölgeden Afrin'e terörist sevkiyatı yapıldığı bilgisini kaydetti.

DEYR EZ ZOR BÖLGESİNDEN DE SEVKİYAT YAPILIYOR

Suriye'nin Deyr ez Zor kenti doğu kırsalını büyük oranda kontrol altında tutan ABD destekli PKK'lı teröristlerin bu bölgeden de Afrin ve Münbiç cephelerine savaşçı sevkiyatı yaptığını ifade ediliyor.

Öte yandan, Zeytin Dalı Harekatı başladığı günden itibaren çok büyük sayıda PKK'lı teröristin Deyr ez Zor kırsalından Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ve Münbiç bölgelerine sevk edildiği bilgisi de bölgeden kaydedilen diğer gelişmeler arasında.

Deyr ez Zor ve Haseke'den Afrin'e yapılacak tüm sevkiyatlar için Rusya ve İran destekli rejim koalisyonunun kontrolündeki yolların kullanılması gerekiyor.

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