Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Hepsi Afrin'de ele geçirildi

Abdullah Ağar, Suriye Afrin karasalında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörden temizlediği köylerde ele geçirilen dokümanları paylaştı.

13 Şubat 2018 Salı 11:20
Hepsi Afrin'de ele geçirildi

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, hala YPG-PKK-DSG'nin ayrı, farklı olduğunu söyleyenlere inat Suriye Afrin karasalında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörden arındırdığı köylerde karşılaşılan dokümanları paylaştı.

Mehmetçik'in elindeki afişte, 'sözde' "Önder Apo’nun tutsaklığı tüm insanlığın tutsaklığıdır" yazıyor.

Diğer dokümanın Irak'ın kuzeyinde 'Arapça' basılan terör örgütü PKK'ya angaje Ronahi gazetesi olduğunu belirten Ağar, "Adı geçen gazete, her nasılsa kuş uçumu taa 700 km ötede Afrin’de ortaya çıkmış, diyor ki manşette Başyılan Karayılan; 'Türk saldırısına karşı koyacağız, Cerablus-Azez arasını kurtaracağız.'" ifadelerini kullandı.

Ağar şunları ekledi:

"Ve hala birileri, inatla, ısrarla ve kendi aklıyla alay edercesine ve 'kendi kanunları karşısında suç işleyerek' PKK-YPG-DSG FARKLIDIR demeye devam ediyor."

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 11:20
  1. Suriye
  2. Afrin
  3. Mehmetçik
  4. Arapça

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şampiyonlar Ligi'nde haftanın programı
    1. Şampiyonlar Ligi'nde haftanın programı
    2. Bakan Arslan'ın Doğu Ekspresi yolculuğu
    3. O kulübe büyük şok! Puan silme cezası..
    4. Fırtına obüsleri PYD/PKK'ya bomba..
    5. Sivas'taki olaydan sonra Hasan Şaş...
    6. Afrin operasyonunda sıcak gelişme
    7. Cenk Tosun'dan flaş Vagner Love yorumu!
    8. HDP'li vekile büyük şok! 25 yıl hapis...
    9. Kemalistler izlemesin! Yüreklerine..
    10. Abdurrahim Albayrak'tan bomba itiraf!
    11. ÖSO: 340 terörist teslim oldu
    12. Başbakan Yıldırım yarın gidiyor;! Bir..
    13. Taşeron oyunu tutmadı! İşçinin gözü..
    14. 'Merkel'in muhalifleri baş kaldırmaya..
    15. Cübbeli Ahmet tepki gösterdi: Şehit..
    16. Ravza Kavakcı mesajı verdi: Hesap..
    17. AK Parti'den flaş açıklama: Hesap..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye meydan..
    19. Korkunç olay! Düğüne 4 gün kala...
    20. 'FETÖ'nün malikanesi'ne el konuldu!..
    Yine ortaya çıktı! Türkiye'ye müdahale çağrısı
    Yine ortaya çıktı! Türkiye'ye müdahale çağrısı
    Bir süper güç daha Suriye'deki savaşa dahil oluyor!
    Bir süper güç daha Suriye'deki savaşa dahil oluyor!
    Rus gazeteciden çarpıcı açıklama… ‘Erdoğan planı çoktan çözdü’
    Rus gazeteciden çarpıcı açıklama… ‘Erdoğan planı çoktan çözdü’
    Uzakdoğulu sihirbazın oyunu böyle ortaya çıktı
    Uzakdoğulu sihirbazın oyunu böyle ortaya çıktı
    Kılıçdaroğlu: Sokağa çıkıp, kapıyı, camı, pencereyi...
    Kılıçdaroğlu: Sokağa çıkıp, kapıyı, camı, pencereyi...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 13.02.2018
    Halaçoğlu açıkladı! İYİ Parti seçime...
    Halaçoğlu açıkladı! İYİ Parti seçime...
    En halkçısının köpeği 40 bin TL!
    En halkçısının köpeği 40 bin TL!