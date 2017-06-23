Hepimizi kandırmış! Şoke eden gerçek ortaya çıktı…

İstanbul'da önceki gün merdivenlerde sırt üstü baygın olarak yatan ve Bonzai krizi sonucu 'Ölüm Tribi' yaşadığı iddia edilen 24 yaşındaki Özge P., öğlen saatlerinde kameralara yansımış ve gündeme gelmişti. Genç kızın hali görenleri hayrete düşürürken, ihbarlar sonucunda olayla ilgili soruşturma başlatan ve olay yerine gelen İstanbul Emniyet Müdürlüğü hemen harekete geçti.

Görgü tanıkları, genç kıza bir kişinin uyuşturucu madde verdiğini ve daha sonra bu kişinin polislere haber verildiğinde olay yerinden kaçarak ayrıldığını söyledi. Kaçan şüphelinin alnında "Enayi" yazılı, gözlerinin altında ise yaş şeklinde dövmelerin bulunduğu belirtildi.

KASTEN YARALAMADAN KAYDI VAR

İstanbul Emniyeti Güven Timleri, kısa sürede açık kimliği tespit edilen o şüpheliyi Taksim Bereketzade Mahallesi'nde gözaltına aldı. Şüpheli Adem A. (30) yasal işlemleri emniyete götürüldü. Özge P.'nin (25) arkadaşı olmadığı ve kendisine uyuşturucu maddeyi veren kişi olduğu iddia edilen Adem A.'nın geçmişte 'Kasten adam yaralama' suçundan sabıka kaydı çıktı. Genç kızın polisteki ifadesinde "Bana uyuşturucu verdi. İçtik. Tanımam ve detaylı hatırlamıyorum" dediği bilgisine ulaşıldı.

MODA TASARIMCIDAN BONZAİ İTİRAFI...

Genç kız ve Adem A.'ya savcılık talimatı ile uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. Uyuşturucuyu para karşılığında vermediği iddia edilen, genç kızı tanımadığını söyleyen ve mesleğini 'Moda Tasarım' olarak belirten Adem A. da ifadesinde özetle, "Ben sokakta insanlardan 1'er lira istiyordum. Sokakta o kızı gördüm. Ondan da para istedim. Bana 1 lira verdi. Sonra "Bana ne içiyorsun" diye sordu. Ben de "Bonzai" dedim. Sonra ben ona sordum. O da bana taş içtiğini söyledi. Ben de "Taşa paramız yetmez. İstersen beraber Bonzai alalım" dedim. Biraz o para verdi, biraz da ben verdim ve 10 liraya Bonzai aldık. Beraber içtik. Sonra kendisini kaybetti. Ardından da esnaf geldi. Bana uyuşturucu satıcısı gibi tepki gösterdiklerinde ben de olay yerinden ayrıldım. Kızı normalde tanımıyorum" dedi.

RÖPORTAJDA BONZAİ İÇTİKLERİNİ SÖYLEMEDİ

Gözaltına alınan fakat alınmadığını iddia eden ve Özge P.'nin şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakılan Adem A., serbest kaldıktan sonra Doğan Baber Ajansı'na verdiği ropörtajda, "Tarlabaşı'nda sokak çocuklarıyla sohbet ediyordum. Yanımıza geldi ve "Ne içiyorsunuz?" diye sordu. Konuşmaya başladı. Sonra ben dedim ki sen ne içiyorsun. O da "Ben taş içiyorum" dedi. Ben dedim ki "Manyak mısın taşa güç mü yeter? Nasıl bulup içiyorsun. O da bana "Çalışıyorum, buluyorum" dedi" ifadelerini kullandı. Adem A., karakoldaki ifadesinde bahsettiği, genç kıza satın alarak getirip birlikte Bonzai içtikleri gerçeğini ise röportajda söylemedi.

Kaynak: Emir Somer / Sabah