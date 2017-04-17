Hepimiz kardeşiz!

Sistem değişikliği için yapılan halk oylamasında sonuçların neredeyse kafa kafaya çıkması yeni tartışmaları beraberinde getirecek gibi görünüyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi, HÜDA-PAR birlikteliğinin aldığı oy, 2014 yılındaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aldığı 51,79’un da altında kaldı. Ankara, İstanbul, İzmir, birlikteliğinin aldığı oy, 2014 yılındaki’ın aldığı 51,79’un da altında kaldı. Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Diyarbakır gibi büyükşehirlerde “hayır” oylarının öne geçmesi ise siyasette yepyeni bir sürecin de önünü açtı.

REFERANDUM SONUCU TELEFON TRAFİĞİ

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, referandum sonucunun netleşmesinin akabinde Başbakan ve AK Parti Genel Başkanı Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’yi telefonla aradı. Referandum çalışmalarından ve alınan sonuçtan dolayı Yıldırım, Bahçeli ve Destici’ye tebriklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iradesini sandığa yansıtan millete de müteşekkir olduğunu ifade ettiği kaydedildi.

İSTANBUL VE ANKARA’DA ŞAŞIRTAN SONUÇ

Başkanlık sistemi için yapılan 2017 referandum sonuçları, Ak Parti’ye İstanbul ve Ankara’da büyük şok yaşattı. İlk sonuçlarda İstanbul’da yüzde 54’e yüzde 46 Evet oyları öndeydi. Açılan sandık sayısının artmasıyla beraber İstanbul’da fark kapandı.

Hayır’lar evet’in önünde geçti. Neticede hayır yüzde 51.32, evet yüzde 48.68 oy aldı. Başkent Ankara’da referandumun kritik şehirlerindendi. Ankara’da da hayır oyları öne geçti. 4 milyon civarında seçmenin bulunduğu başkentte beklenilenin aksine hayır oyları daha fazla çıktı. Açıklanan son verilere göre Evet yüzde 48.88, Hayır 51,12 oldu.

BÜYÜK ŞEHİRLERDE DENGELER DEĞİŞTİ

Partilerin kalesi olarak görülen birçok büyükşehirde sürpriz oylar çıktı. Antalya ve Adana’da hayır oyları öndeyken, Kasım 2015 Genel seçimlerinde AK Parti’nin yüzde 36.8 oy aldığı Adana’da yüzde 42.17 evet, yüzde 57.83 hayır oyu çıktı. AK Parti, 2015 genel seçimlerinde Antalya’dan yüzde 41 oy almıştı. Dün ise bu durum değişti. Antalya’da yüzde 40.96 evet, yüzde 59.04 hayır oyu çıktı. Ayrıca, Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgeleri’nde de beklenenin üstünde evet oyu çıktı. Gaziantep’te yüzde 62.47 evet, yüzde 37.53 hayır, Diyarbakır’da yüzde 32.43 evet, yüzde 67.57 hayır oyu çıktı.

Kaynak: Milli Gazete