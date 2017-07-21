Henrique tekrar Süper Lig'de

Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor, Trabzonspor'un eski futbolcusu Paolo Henrique ile anlaşmaya vardı.

izmir'e gelen futbolcu sağlık kontrollerinden geçerken Instagram'ın hikaye bölümünden de iddiaları doğruladı. 28 yaşındaki, İzmir'de olduğunu ve sağlık kontrollerinden geçtiğini belirten paylaşımlarda bulundu.