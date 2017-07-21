Henrique tekrar Süper Lig'de
Akhisar Belediyespor, bir dönem Trabzonspor forması giyen Brezilyalı golcü Paolo Henrique ile anlaşmaya vardı.21 Temmuz 2017 Cuma 15:45
Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor, Trabzonspor'un eski futbolcusu Paolo Henrique ile anlaşmaya vardı.
izmir'e gelen futbolcu sağlık kontrollerinden geçerken Instagram'ın hikaye bölümünden de iddiaları doğruladı. 28 yaşındaki, İzmir'de olduğunu ve sağlık kontrollerinden geçtiğini belirten paylaşımlarda bulundu.
Hatırlanacağı üzere Paolo Henrique, 2011-2014 yılları arasında Trabzonspor forması giymişti. Brezilyalı futbolcu, bordo mavili formayla 118 maçta 29 gol atmıştı.