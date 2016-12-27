Henrikh Mkhitaryan'dan akrep golü!

Manchester United'ın evinde Sunderland'i 3-1 yendiği mücadeleye Henrikh Mkhitaryan'ın attığı gol damga vurdu. Ermeni futbolcu 'Akrep Vuruşu' olarak tabir edilen hareketle topu ağlara gönderdi.

Mkhitaryan ofsayt tartışmaları hakkında ise şu sözleri söyledi:

"Kendimi harika hissettim. Şu ana kadar attığım goller içerisinde en iyisi buydu. Çok heyecanlıydım ilk yaptım şey ofsayt mı değil mi diye yardımcı hakeme bakmak oldu ve daha sonra golü kutlamaya başladım. Top arkamda kalınca yapabileceğim tek vuruş şekli buydu"