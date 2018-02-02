Heniyye, ABD'ye karşı direniyor!

Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması ile birlikte başlayan Filistin’i Ortadoğu’da butik bir devlete razı eme planında ikinci aşamaya geçildi. ABD Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla, önceki gün, Hamas’ın Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye’yi ‘Özel Düzenlenmiş Küresel Teröristler’ listesine ekleyen Washington yönetimi, Kudüs işgalini meşrulaştırmak için düğmeye bastı. Filistin Devlet Başkanı ve Fetih Hareketi lideri Mahmud Abbas’ın Tel Aviv’e teslim olmaya zorlayan Trump yönetiminin bir sonraki hamlesinin Heniyye’ye ABD’de kumpas davası açmak olduğu ortaya çıktı.

KUMPAS DAVASI YOLDA

Heniyye’nin terör listesine eklenmesine tepki gösteren Hamas sözcüsü Gazi Hamad, ABD’nin işgalci İsrail’i ödüllendirdiğini söyledi. The NewArab’a konuşan Hamad, Heniyye’nin direnişin sembolü olduğunu ve onunla gurur duyduklarını belirterek, “Washington bir kez daha uluslararası hukuku hiçe sayarak bölgede işgal yönetiminin yanında yer almayı seçti. Bu Kudüs’ü ilhak projesinin devamıdır ve İsrail’in işgalini meşrulaştırma eylemidir” dedi. Doha merkezli El Cezire televizyonu, Beyaz Saray’ın bir sonraki hedefinin Heniyye’ye yönelik uluslararası bir kumpas davası olduğunu bildirdi. Habere göre, Heniyye Washington’da görülecek bir dava ile Hamas’ın kurulduğu 1987 yılından beri bölgede hayatını kaybeden 17 ABD vatandaşının ölümünden sorumlu tutulacak.

ABBAS’A SON UYARI

Öte yandan, ABD’nin Heniyye kararını değerlendiren Filistinli düşünce kuruluşu El Şabaka’dan Tarık Baconi, söz konusu hamlenin Mahmud Abbas’ı Hamas’tan uzaklaştırma ve yalnızlaştırma amacı taşıdığını ifade etti. Middle East Eye’a demeç veren Baconi, “Heniyye bölgedeki en ılımlı siyasetçilerden biri. ABD’nin böyle birini hedef alması çok saçma. Trump’ın amacı, Abbas’ı Hamas ile kurduğu ulusal uzlaşı hükümetinden vazgeçirmek” diye konuştu. Baconi ayrıca, Hamas olduğu sürece Filistin’in asla Beyaz Saray ve İsrail’in sözde barış projesini kabullenmeyeceğini kaydetti.

Dahlan’ın önünü açmak için ilk adım

Hamas’ın Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye’yi ‘Özel Düzenlenmiş Küresel Teröristler’ listesine ekleyen ABD, Filistin’in işgal edilmiş başkenti Kudüs’ün İsrail’e teslim edilmesi planında yeni bir aşamaya geçti. Tel Aviv’in önerdiği, ‘başkenti Ebu Dis olan butik bir Filistin devletini’ Araplara ve İslam dünyasına kabul ettirmeyi hedefleyen Washington’ın ilk hedefi direnişi kırmak. Bu nedenle bölgede her türlü ABD planını reddedecek Hamas’ın liderine saldıran Trump hükümeti, Türkiye ve Ürdün’ün desteğiyle Kudüs dayatmasını yok sayan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı yalnızlaştırmak istiyor. Abbas’ın Filistin direnişiyle son bağını koparan Washington-Tel Aviv ortaklığının, ‘butik devlet’ çözümünü sahiplenecek eski Fetih yöneticisi Muhammed Dahlan’ı Batı Şeria’da tek yetkili kılmak istediği sır değil. Kudüs’ü ilhak projesinin bir sonraki adımında İsrail ile ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve darbeci Sisi’nin Mısır’ı tarafından finanse edilen Dahlan’ı Filistin’in kukla lideri olarak atamayı hedefliyor.

FKÖ’den ‘ulusal birlik’ çağrısı

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye’yi terör listesine almasına bir tepki de Filistin Kurtuluş Örgütü’nden (FKÖ) geldi. FKÖ Genel Sekreteri Saib Ureykat yaptığı yazılı açıklamada, “FKÖ, ABD Hazine Bakanlığının Hamas lideri Heniyye’yi terör listesine almasını reddediyor ve bu kararı kınıyor” ifadesini kullandı. Filistinli direniş gruplarına taraflara aralarındaki bölünmüşlüğü bitirme çağrısında bulunan Ureykat, “Filistin ulusal davasını korumak ve bu davayı yok etmeye yönelik planlarla mücadele etmek için ulusal birliği sağlamakla yükümlüyüz” dedi.

İslami Cihad:işgalci rejim aklanıyor

İslami Cihad Hareketi, ABD’nin, Hamas lideri İsmail Heniyye’yi terör listesine almasının işgalcilerin tarafını tutmak olduğunu belirtti. Hareketten yapılan yazılı açıklamada, “ABD’nin kararı, İsrail işgali lehine yeni bir tarafgirliktir. Trump, Filistinlilere ve genelde de Müslümanlara karşı benzeri görülmemiş bir düşmanlık besliyor” ifadeleri kullanıldı. Söz konusu kararın, İsrail’in Filistin halkı ve liderlerine yönelik zulmüne hizmet ettiğini vurgulayan açıklamada, ABD’nin sadece ‘İsrail’in takdirini kazandığı’ kaydedildi.