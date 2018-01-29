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Hendekçilerin korkulu rüyası TAMKAR Afrin'de

Zeytin Dalı Harekâtı’na, yüz akımız ‘milli silahlar’ damga vurmaya devam ediyor. MKE tarafından yerli üretilen Mayınlı Sahalarda Geçit Açma Sistemi (TAMKAR) Afrin'de Türk Silahlı Kuvvetleri'mize ait araçların mayınlı sahalarda güvenli geçişi için kullanılıyor.

29 Ocak 2018 Pazartesi 14:09
Hendekçilerin korkulu rüyası TAMKAR Afrin'de

Daha önce hendek operayonlarında kullanılan TAMKAR üstendiği görevi başarı ile yerine getirmişti. Şimdi de Afrin'de Afrin'de Türk Silahlı Kuvvetleri'mize ait raçların mayınlı sahalarda güvenli geçişini sağlıyor.

TAMKAR MAYINLI SAHALARDA GEÇİT AÇMA SİSTEMİ (ARAÇLAR İÇİN)
Araçların mayınlı sahalarda güvenli geçişi için kullanılır.
Sistem römork üzerine yüklü olup, herhangi bir zırhlı araçla çekilebilir.
İmha hattı bir roket ile serilir.
Detanatör ile uzaktan ateşlenir.
Kullanımı ve lançer yüklemesi kolay olup ateşlenmediğinde lançer tekrar demonte edilebilir.
Manevra seti mevcuttur. (Manevra setinde patlayıcı olarak C4 yerine boya ve çimento kullanılmaktadır.)

TEKNİK ÖZELLİKLER
Taşıma Sistemi Römork
Model TAMKAR
Roket Tipi 2,75” G1
Roket Sayısı 8 adet
Uçuş Menzili 200 m
Temizleme Alanı 100 m x 10 m
Patlayıcı Tipi C-4
Patlayıcı Ağırlığı 400 kg
Temizleme Güvenilirliği % 99
Etkili Mayın Tipi Basınç tipi mayınlar
Ateşleme Türü Özel dizayn detanatör
Lançer Aktif

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 14:09
  1. silah
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