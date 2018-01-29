Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Hendekçilerin korkulu rüyası TAMKAR Afrin'de

Zeytin Dalı Harekâtı’na, yüz akımız ‘milli silahlar’ damga vurmaya devam ediyor. MKE tarafından yerli üretilen Mayınlı Sahalarda Geçit Açma Sistemi (TAMKAR) Afrin'de Türk Silahlı Kuvvetleri'mize ait araçların mayınlı sahalarda güvenli geçişi için kullanılıyor.

29 Ocak 2018 Pazartesi 11:02
Hendekçilerin korkulu rüyası TAMKAR Afrin'de


Daha önce hendek operayonlarında kullanılan TAMKAR üstendiği görevi başarı ile yerine getirmişti. Şimdi de Afrin'de Afrin'de Türk Silahlı Kuvvetleri'mize ait raçların mayınlı sahalarda güvenli geçişini sağlıyor.
TAMKAR MAYINLI SAHALARDA GEÇİT AÇMA SİSTEMİ (ARAÇLAR İÇİN)
Araçların mayınlı sahalarda güvenli geçişi için kullanılır.
Sistem römork üzerine yüklü olup, herhangi bir zırhlı araçla çekilebilir.
İmha hattı bir roket ile serilir.
Detanatör ile uzaktan ateşlenir.
Kullanımı ve lançer yüklemesi kolay olup ateşlenmediğinde lançer tekrar demonte edilebilir.
Manevra seti mevcuttur. (Manevra setinde patlayıcı olarak C4 yerine boya ve çimento kullanılmaktadır.)
TEKNİK ÖZELLİKLER
Taşıma Sistemi Römork
Model TAMKAR
Roket Tipi 2,75” G1
Roket Sayısı 8 adet
Uçuş Menzili 200 m
Temizleme Alanı 100 m x 10 m
Patlayıcı Tipi C-4
Patlayıcı Ağırlığı 400 kg
Temizleme Güvenilirliği % 99
Etkili Mayın Tipi Basınç tipi mayınlar
Ateşleme Türü Özel dizayn detanatör
Lançer Aktif

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 11:02
  1. TSK
  2. mke
  3. GÜNCEL Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İnternetle Tek Kültür, Tek Devlet, Tek Millete Doğru
    1. İnternetle Tek Kültür, Tek Devlet, Tek..
    2. Altınları paylaşamayan dolandırıcılar..
    3. İşte Ibrahimovic'in yeni takımı
    4. Alanyaspor'a yıldız futbolcusundan..
    5. Hastane kantininde dehşet!
    6. İtalya'da Hakan Çalhanoğlu fırtınası..
    7. DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile ilgili..
    8. Erman Toroğlu: O golü atamayacaksan..
    9. Aykut Kocaman'dan flaş transfer isteği
    10. Şanlıurfaspor'ın zirve yürüyüşü devam..
    11. Kastanmonuspor 4 maç aradan sonra..
    12. Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha!
    13. İran'dan Afrin'e gelmişlerdi! TSK çarptı
    14. Hükümetten önemli açıklama! Akıl karı..
    15. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: YPG hap..
    16. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kaçak..
    17. Sivas'ta 56 köy yolunda ulaşıma kar..
    18. İdlib'de pazar yerine saldırı: 11 ölü,..
    19. Flaş gelişme! Fransa'nın dev..
    20. Trabzonspor galibiyeti unuttu
    CHP'li vekilden ÖSO hakkında skandal ifade!
    CHP'li vekilden ÖSO hakkında skandal ifade!
    İhanette son nokta! PKK'ya istihbarat veriyorlar
    İhanette son nokta! PKK'ya istihbarat veriyorlar
    Katil Esed'den şoke eden hamle! Türk askeriyle savaşmaları için gönderdi
    Katil Esed'den şoke eden hamle! Türk askeriyle savaşmaları için gönderdi
    Trump 'Bizim Menbiç'te askerimiz var' deyince Erdoğan...
    Trump 'Bizim Menbiç'te askerimiz var' deyince Erdoğan...
    Yerli olarak üretildi! Dünyada örneği yok
    Yerli olarak üretildi! Dünyada örneği yok

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    İran'dan flaş çıkış: Türkiye Afrin'de İsrail ile savaşıyor
    İran'dan flaş çıkış: Türkiye Afrin'de İsrail ile savaşıyor
    Adnan Oktar kimseyi umursamadı! Kaldığı yerden...
    Adnan Oktar kimseyi umursamadı! Kaldığı yerden...