Hendek avcısı PÖH’ler ve JÖH'ler emir bekliyor!

Zeytin Dalı Harekatı’nda belirli hedeflerin ele geçirilmesinin ardından meskun mahal operasyonu için ikinci aşamaya geçildi. Afrin merkezde sivil halkın evlerine yerleşen, buralarda tuzaklama ve mühimmat yığınağı yapan teröristlerin temizlenmesi için Mehmetçik, adım adım ilerleyecek. Sur, Cizre, Silopi’de benzer taktiği uygulayan PKK’yı omuz omuza hendeğe gömen Polis Özel Harekat (PÖH) ve Jandarma Özel Harekat'a “hazır ol” emri verildi. Önümüzdeki süreçte PÖH’ler ve JÖH'ler sınır ötesi görevine gidecek.

DENEYİMLİLER SEÇİLİYOR

Yapılan değerlendirmede timler, özellikle Diyarbakır’ın Sur, Şırnak’ın Cizre ve Silopi ilçeleri ile Mardin’in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK’ya karşı mücadele yürütmüş deneyimli PÖH’lerden oluşturuluyor. Teröristlerin taktiklerini iyi bilen, tuzaklara karşı taktik geliştiren timler bölgede sivil kaybının yaşanmasının da önüne geçecek.





