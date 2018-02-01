Hemzemin geçitte kaza: 2 ölü

AA-Mersin’den Adana’ya giden yolcu treni, merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi’nde hemzemin geçitte motosiklete çarptı. Motosikletteki Ahmet Can ve Erhan Can olay yerinde yaşamını yitirdi. Ölenlerin yakınları kaza yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Bazı kişiler, görevini yapmaya çalışan gazetecilere saldırdı.

Cenazeler otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.