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Hemzemin geçitte kaza: 2 ölü

Adana’da yolcu treninin çarptığı motosikletteki iki kişi yaşamını yitirdi.

01 Şubat 2018 Perşembe 09:18
Hemzemin geçitte kaza: 2 ölü

AA-Mersin’den Adana’ya giden yolcu treni, merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi’nde hemzemin geçitte motosiklete çarptı. Motosikletteki Ahmet Can ve Erhan Can olay yerinde yaşamını yitirdi. Ölenlerin yakınları kaza yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Bazı kişiler, görevini yapmaya çalışan gazetecilere saldırdı.

Cenazeler otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 09:18
  1. adana
  2. yolcu treni
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  4. Hemzemin geçit
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