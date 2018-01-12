Hemşireliğe taban puan önerisi

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, "Türkiye'de Sağlık Eğitimi ve Sağlık İnsan Gücü Durum Raporu'na göre, hekim ve hemşire ihtiyacının 2024 yılında, ebe ve tıbbi sekreterlik mesleği ihtiyacının ise 2025 yılında tamamlanacağı öngörülüyor" dedi. YÖK'te düzenlenen çalıştayda hemşirelik bölümlerine yerleştirmelerde taban puan getirilmesi önerisi geldi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Türkiye'de Sağlık Eğitimi ve Sağlık İnsan Gücü Durum Raporu'na göre hekim ve hemşire ihtiyacının 2024 yılında, ebe ve tıbbi sekreterlik mesleği ihtiyacının ise 2025 yılında tamamlanacağının öngörüldüğünü bildirdi. YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Saraç, Hemşirelik Lisans Eğitimi Çalıştayı'nın açılışındaki konuşmasında sağlığın korunması ve geliştirilmesinde hemşireliğin çok önemli ve gerekliliğini ortaya koymuş bir meslek olduğuna işaret etti.

Hemşirelik bölümlerinin üniversitelerin sağlık bilimleri fakülteleri, hemşirelik fakülteleri ve sağlık yüksekokulları içinde yer aldığına dikkati çeken Başkan Saraç, Türkiye genelindeki hemşirelik bölümlerinde yürütülen lisans ve lisansüstü programlardaki derslerin büyük ölçüde birbirine benzemekle birlikte genel olarak üç modelin uygulandığını belirtti. Hemşirelik eğitiminin en az dört yıl veya 4 bin 600 saatlik teorik ve klinik eğitimi kapsadığını, toplam eğitim süresinin en az üçte birinin teorik eğitim, yarısının ise klinik eğitim olduğunu anlatan Saraç, bu nedenle hemşirelerin sağlık ekibi içinde önemli roller üstlendiğini vurguladı.

Hemşirelik programlarında 71 bin 538 lisans, 6 bin 157 yüksek lisans, 1.359 doktora öğrencisi olmak üzere toplam 79 bin 54 öğrencinin bulunduğunu bildiren Saraç, bin 562 öğretim elemanı, 125 profesör, 140 doçent, 429 yardımcı doçent olmak üzere 694 öğretim üyesinin bulunduğunu aktardı. YÖK tarafından, bu alanda son dönemlerde yapılan çalışmalardan örnekler veren Saraç, Yükseköğretim Kurulu olarak sağlık insan gücünün planlamasında Eğitim, Sağlık ve Maliye bakanlıkları ile işbirliği içinde çalışmayı sürdürdüklerini belirtti.

Başkan Saraç, Şubat 2014 tarihli Türkiye'de Sağlık Eğitimi ve Sağlık İnsan Gücü Durum Raporu'na göre Türkiye'de aktif çalışan 129 bin 383 tıp doktoru, 21 bin 160 diş hekimi, 26 bin 617 eczacı, 149 bin 12 hemşire, 5 bin 821 fizyoterapist, 52 bin 351 ebe ve 130 bin 611 diğer sağlık personeli olmak üzere toplam 514 bin 955 sağlık personelinin bulunduğunu söyledi.