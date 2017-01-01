Hemen taşın, ödemeye 1 yıl sonra başla

Hayata geçirdiği güvenli ve lüks konut projeleriyle tanınan Babacan Holding’in projelerinden konut satın alanlar ödemelerini 1 yıl sonra yapabilecek.

Teslime hazır projeleri için yeni bir kampanya başlattıklarını açıklayan Babacan Holding CEO’su Mehmet Babacan, “Otel konforunda rezidans konseptine sahip ‘Prime Suites’ ve Beylikdüzü bölgesinin en lüks projesi olma özelliği taşıyan ‘Babacan Palace’ projelerimizden konut sahibi olmak isteyenlere kaçırılmayacak bir fırsat sunuyoruz. Her iki projemizden daire satın alanlar, bir günde taşınıp ödemelere ise bir yıl sonra başlayabilecek. Bölgenin en lüks ve en prestijli projelerinde ulaşılmaz algısını kırarak, hem yatırım hem de oturma amaçlı konut sahibi olmak isteyenleri satış ofislerimize bekliyoruz” dedi.

5 yıldızlı otel konsepti…



Beylikdüzü bölgesinin en lüks projesi olma özelliği taşıyan ‘Babacan Palace’ta toplam 248 adet stüdyo, 1+1, 2+1, 3+1 geniş teraslı suit daireler yer alıyor.

Osmanlı ve İngiliz mimarisinin görkemi ve tarihi dokusunun modern mimari anlayışıyla bütünleştiği ‘Babacan Palace’ ayrıca 5 yıldızlı otel konseptine sahip. Teslimlerin hemen gerçekleştiği, donanımlı SPA ve buhar banyosuyla da konforun yanı sıra sağlıklı bir yaşamın da kapılarını aralayan projede daire fiyatları ise 269 bin TL’den başlıyor.

Sosyal donatıları arasında açık yüzme havuzu, çocuk havuzu ve oyun alanları, fitness, güneşlenme terası, sauna, Türk hamamı bulunan proje E-5 ve metrobüs durağına yürüme mesafesinde olmasıyla da yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Daireler eşyalı olarak teslim ediliyor…

İstanbul’un prestij hattı Basın Ekspres bölgesinde hayata geçirilen otel konforunda rezidans konseptine sahip Prime Suites’te daireler full eşyalı olarak teslim ediliyor. 4.500 metrekarelik alan üzerinde yükselen projede farklı alan büyüklüklerine sahip toplam 142 daire bulunuyor.

‘Prime Suites’in sosyal donatıları arasında ise yüzme havuzu, business center, housekeeping ve kusursuz rezidans hizmetleri mevcut. Yatırımcılar, ‘Prime Suites’ projesinden satın aldığı daireleri, isterse otel yönetimine devrederek günlük ve aylık yüksek kira getirisi de elde edebiliyor.

İstanbul’un ana arterlerinden TEM Otoyolu’na bağlantısı bulunan ‘Prime Suites’, Atatürk Havalimanı, metro ve metrobüse kolay ulaşım sağlayan çok değerli bir lokasyonda konumlanıyor.