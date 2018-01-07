Hem terörü bitirdi hem gönüllere girdi

Başarılı operasyonların yanı sıra şehir merkezi ve köylerde vatandaşlarla da bir araya gelen Aktaş, 7'den 70'e herkesin gönlünde taht kurdu. Başarılı operasyonların yanı sıra sürekli halkın ve personelin içine inen Aktaş, hem emniyet mensuplarının hem de vatandaşın gönlünü fethetmeyi başardı.

Mesai mefhumu gözetmeyen bazen gecenin ilerleyen saatlerinde, bazen de gündüzleri uygulama noktalarını ziyaret eden Aktaş, burada personelle sohbetler yaparak, onlarla müdür-memur ilişkisinden ziyade ağabey-kardeş ilişkisi kurdu. Özellikle il merkezinde sürekli vatandaşla bir araya gelmeye özen gösteren Aktaş, aynı zamanda ilçe ve köyleri de ziyaret etmeyi ihmal etmedi. Her fırsatta vatandaşla hemhal olan Aktaş, 7'den 70'e herkesin gönlünde taht kurdu. Aktaş döneminde Muş’ta başlatılan ‘Güvenli Okul Projesi’ ile her okuldan sorumlu bir polis, komiser ve emniyet müdür yardımcısı görevlendirilerek proje hayata geçirildi. Okul önlerinde asayiş ve narkotik timleri tarafından aralıksız denetimler başlatıldı ve uyuşturucu ile mücadeleye büyük önem verildi.