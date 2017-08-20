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‘Hem saygısız, hem küstahlar’

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde düzenlenen toplu açılış törenine katıldı.

20 Ağustos 2017 Pazar 07:20
‘Hem saygısız, hem küstahlar’

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, “Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamanın hedefi, Almanya’da Alman vatandaşlığı almış, Almanya’da oy verme ve seçilme hakkı bulunan Türk kökenli vatandaşlara yönelik bir çağrı ama diğer Alman vatandaşlarına bir çağrı yapmadı. Bu, çok açık ve net ama buna rağmen bakıyorsunuz çok saygısızca, çok küstahça, edep sınırlarını aşan açıklamalar var. Bu açıklamaları ve saygısız dili buradan kınadığımı ifade etmek isterim” dedi. 

‘HAYIR’ İÇİN ÇALIŞTILAR

Yozgat’ta gazetecilerin sorularını cevaplayan Bozdağ, şunları dile getirdi: “Bildiğiniz gibi Türkiye’de halk oylaması referandumu yapıldı ve o süreçte ‘evet’ ‘hayır’ kampanyaları sürdürüldü. Almanya’nın bu kampanya sırasındaki tutumu çok net. Alman hükümetinin, siyasetçilerinin tutumu çok net. Devletin resmi televizyonunda ‘hayır’ kampanyası yapıldı. Türkiye’nin TRT’sinde ‘Almanya’daki seçimlerde şöyle oy kullanın, böyle oy kullanın’ diye kampanya yürütülüyor mu? Yürütülmüyor. Türkiye’ye karşı en büyük saygısızlığı kendileri yaptılar ve resmi televizyon kanallarından ‘hayır’ kampanyası yürüten programlar yapıldı.”

HER TÜRLÜ DÜŞMANLIK

Bozdağ, “Türkiye’ye karşı her türlü düşmanlığı yapıyorlar, Türkiye’nin hükümranlık alanına giriyorlar, içişlerine karışıyorlar, Türkiye bunlara karşı tavır koyduğunda Türkiye’yi suçluyorlar” diye konuştu.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2017 Pazar 07:20
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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