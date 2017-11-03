Hem ısınıp hem tasarruf yapmak mümkün mü?

Oda sıcaklığını 1 derece bile düşürmenin toplam yakıt tüketiminde %7’lik bir azalma sağladığını belirterek, günümüz şartlarında hem iyi ısınıp hem de ekonomi yapmanın mümkündür. İşte sizler için derlediğimiz kışın tasarruf yapmanın 10 yolu. Bu yollarla sizde kışın faturanızı düşürebilir, tasarruf yapabilirsiniz.

1. Isı Kayıplarını Önleyin

Ev ya da iş yerinizde ısınma giderlerinden tasarruf etmek ve doğalgaz faturasını düşürmek için önemli yollardan bir tanesi ısı kayıplarını önleyerek, mevcut ısıdan faydalanmak. Peki ısı kaybı nasıl önlenir? Çok basit, yalıtım ile. Eğer bütçeniz elverişliyse ve maliyetini karşılayabiliyorsanız evinizi yalıtım sistemi ile kaplatın. Isı yalıtımı yapılan binalarda %70’lere varan tasarruflar yapılabildiğini biliyoruz. Duvarlarınıza mantolama yaptırmak, çatıyı izole etmek ısı verimliliğini artırıyor.

2. Pencere ve Kapıları kontrol edin

Eğer bütçeniz yalıtıma elverişli değil ise, hava kaçaklarını önleyerek kendi yalıtımınızı kendiniz yapın. Isı kaçağını kapı ve pencerelerinizde sünger ya da kapı altı rüzgarını önleyen malzemelerle engelleyebilirsiniz. Böylelikle dışarıdan gelen soğuk havanın pencerelerden girmesi engellenirken, odalar arasındaki ısı farklılıkları ve rüzgarın da kapı altlarından geçmesini önleyerek tasarruf yapabilirsiniz.

3. Kombinize Bakım Yaptırın

Mümkünse kış gelmeden kombinizin bakımını yaptırın. Uzmanlar yıllık bakımı yapılan bir kombi ile faturanın %15’e varan oranlarda düşebileceğini belirtiyor. Kullandığınız kombiden verim almak, kullanım ömrünü uzatmak ve de olası problemlerin önüne geçmek için mutlaka periyodik kombi bakımınızı ve baca temizliğinizi yaptırın.

4. Kombiyi Doğru Kullanın, Açıp-Kapatmayın

Evde olmadığımız zaman kombiyi kapatmak, eve döndüğümüzde kombiyi açmak faturayı kabartan ve ne yazık ki çok sık yapılan hatalardan bir tanesi. Kış başladığında kombinizi çalıştırmaya başlayın, evde olmadığınız zamanlar da dahil olmak üzere mevsim sonuna dek kapatmadan düşük sıcaklıkta kombinizi çalıştırın. Böylelikle hem kombinizin ömrünü uzatacak hem de tamamen soğuyan evi yeniden ısıtmak için kombinizin ekstra efor ve yakıt tüketmesini önlemiş olacaksınız. Unutmayın soğuk odayı ısıtmak çok daha pahalıdır.

5. Kullanmadığınız Odaların Radyatörlerini Kapatın

Oturma odası, yatak odası gibi sürekli kullanmadığınız bir odanız var ise, tasarruf sağlamak için odanın radyatörünü kapatın. Böylelikle daha az yakıt tüketimi yaparak tasarruf sağlarsınız. Ayrıca bu odaların kapılarının altlarından, kullandığınız odalara soğuk hava akışı olmaması için kapı altı rüzgârlığı kullanmalısınız.

Uzmanların oturma odaları için 22, yatak odaları için ise 20 santigrat derece sıcaklık önerdiğini de belirtelim.

6. Termostatik Radyatör Vanası Tercih Edin

Eğer eviniz çok büyükse, termostatik yani sıcaklık ayarı olan radyatör vanası kullanmak oldukça akıllıca olacaktır. Bu vanalar radyatörünüzün sıcaklığını odanızın sıcaklığına göre ayarlar. Böylelikle tüm evi olması gerektiğinden fazla ısıtmamış olursunuz, dolayısıyla da tasarruf etmiş olursunuz.

7. Pencerelerde Çift Cam Kullanın

Pencereler ve kapılar, evimizdeki ısının dörtte birinin kaybına neden olmaktadır. Çift cam veya ısıcam olan pencerelerde ise, ısı kaybı neredeyse yarı yarıya azalmaktadır. Bu nedenle tasarruf sağlamak için yatılım ne kadar önemli ise, çift cam kullanımı da o kadar önemli. Tasarruf oranı yüksek yalıtım malzemesi tercih etmek hem evinizin ısısını hem cüzdanınızı korur.

8. Isıtıcıların Çevrelerini Kapatmayın

Isıtıcılarınızın çevresini kapatırsanız, ısıtıcınızın etrafını sardığınız eşyaları ısıtmış olursunuz, odanızı değil. Bu nedenle mümkün olduğunca ısıtıcılarınızın etrafını açık bırakmanız gerekiyor. Özellikle peteğinizin üzerine koyduğunuz eşyalar ya da önüne koyduğunuz kanepeler ısının yayılmasını önlediğinden evinizin az ısınmasına sebep olur. Isıtıcının arkasına yansıtıcı özelliği olan yalıtım malzemesi koyarak ısının dağılmasını sağlayabilirsiniz.

9. Perdelerinizle Tasarruf Edin

Peteklerinizin üzerine inen kalın perdelerin ısı kaybına sebep olduğunu biliyor muydunuz? Kış aylarında güneş ışığını doğrudan alan pencerelerdeki perdelerin açık, diğerlerinin olabildiğince kapalı tutulması gerekiyor. Böylelikle hem güneş ışığından, hem ısısından hem de oda ısısından maksimum fayda sağlayabilirsiniz. Ayrıca uzun perdeler radyatörlerin ısı akışına da engel olacağı için perde boylarına da dikkat etmelisiniz.

10. Evinizi Doğru Yöntemle Havalandırın

Evinizi sürekli ve az az havalandırmak oda sıcaklığının siz fark etmeden git gide düşmesine sebep olur. Bunun önüne geçmek için evinizi belli aralıklarla hızlı bir şekilde havalandırın. Örneğin 5 -10 dakikalık pencereler tam olarak açık şekilde havalandırma yapın. Evin içinde cereyan akışını sağlarsanız hem odaya temiz hava dolmasını sağlarsınız hem de evin içindeki eşyalarınızın ısısı kaybolmayacağından evinizi soğutmamış, giren temiz havayı ısıtmış olursunuz.