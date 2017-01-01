Hem Devlet Hemde Vakıf Olsun Diyebilecekmiyiz?

Son yıllarda dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamalarına Türkiye’den giren 7 üniversiteden dördünün vakıf üniversitesi olduğu gerçeği karşımızda iken buralara olan ilginin artmasının normal karşılanması gerekiyor. Tabi ki vakıf üniversitelerinin yükseköğretim sistemi içerisinde yüzde 30 civarında yaklaşan bir paya sahip olmasına rağmen bu payın gelişmiş batı ülkelerindeki oranların çok altında olduğunu da unutmamak gerek. Peki bu noktada adayların tercihi hangi noktada olmalı? İstanbul, Ankara ve İzmir dışında Anadolu’da ekonomisi gelişmiş birkaç şehirle sınırlı kalan vakıf üniversitelerini tercih etmek başarılı bir iş hayatının anahtarı olabilir mi?

HANGİSİNİ SEÇMELİ?

Uzmanlar, puanı hangi seviyede olursa olsun her adayın hem devlet hem de bir vakıf üniversitesinde öğrenim görebileceği kanaatinde. Yeter ki tercihler doğru ve içlerine sinerek yapılsın. Bir vakıf üniversitesinde okumanın bedeli ne kadar maliyetli olursa olsun, adayın aldığı puanın yüksekliği çoğu kez dezavantaj gibi görünen bu durumu kolaylıkla avantaja dönüştürebiliyor. Çünkü söz konusu vakıf üniversitesinin ilgili bölümüne ilk sıralarda girenlere yüzde 100 burs imkânı sağlanıyor. Özellikle de ilk kez açılmış bölümlerde bu fırsatları görmek mümkün. Bu durum hemen hemen tüm vakıf üniversitelerinde geçerli bir kriter. Bu nedenle başarılı bir öğrenci ‘Ben bu vakıf üniversitesinde okuyamam, çok pahalı’ dememeli ve mutlaka tercih edeceği bölümün geçen yılki taban ve taban puanına, burs alma aralığını dikkatlice incelemeli.

Öncelikleri belirlerken sonucu da iyi düşünmek gerekir. Hele hele bu hayatımızı kazanacağımız bir meslekse. Eğitim almadan hiçbir işin yapılamadığı gerçeği ortada iken en iyi eğitimi almak için arayışa girmek gerek. Şu anda son kararı verecek olanlar anne babalardan ziyade öğrencilerdir.

Önce Bu Soruları Cevaplandırın

- İdealinize uygun bölümün yer aldığı bir devlet üniversitesinde mi öğrenim görmek istersiniz yoksa aynı bölümün yer aldığı bir vakıf üniversitesinde burslu olarak mı okumak istersiniz?

- Yaşadığınız şehirde mi öğrenimi tercih edersiniz yoksa farklı bir şehirde deneyim kazanmak için herhangi bir devlet veya vakıf üniversitesini mi tercih edersiniz?

- Devlet üniversitesinde yurtta barınarak mı öğrencilik hayatını sürdürmek istersiniz yoksa vakıf üniversitesinden burs alıp kiralayacağınız bir evi mi tercih edersiniz?

- İmkânınız olduğu halde devlet üniversitesinde okumayı mı tercih edersiniz?

- Yüksek bir puanınız olduğu halde vakıf üniversitelerinden birisinin yerine devlet üniversitesini mi tercih edersiniz?

- Birikiminiz varsa hepsini öğrenim dönemi boyunca deneyim kazanacağınız eğitim imkânları için mi kullanmak istersiniz yoksa aldığınız puana göre şartları mı zorlarsınız?

Önceliğiniz ister vakıf üniversitesi olsun ister devletin üniversitesi alacağınız eğitimle, mezun olduktan sonra elde ettiğiniz birikimle size sunulan imkânların neler olabileceğini şimdiden hesaplamakta yarar var. Bunun için de seçeceğiniz üniversitenin kamuoyu nezdindeki değeri, mezunlarının yeterliliği ve sunulan diğer imkânları araştırmanızda yarar var. Maddi imkânınız varsa ve sadece diploma sahibi olmak için, ‘nasıl olsa parasıyla’ mantığı ile bir vakıf üniversitesini tercih edecekseniz, başka adaylara haksızlık yapabileceğinizi düşünmenizi tavsiye ediyoruz. Mesele sadece diploma sahibi olmak için en az 2 ya da 4 yılınızı üniversiteli olarak geçirmek olmamalı.

KARARSIZ OLMAYIN

Alacağınız her kararın, hayatınızın geriye kalan yılları için ne derece yön verici olacağını hesaplarken seçeceğiniz üniversitenin sizlere sunacağı imkânları iyi araştırın. Her zaman dile getirdiğimiz gibi en kötü kararın bile kararsızlıktan iyi olduğunu unutmayın.

İster vakıf olsun ister devlet puanlar, kontenjanlar, eğitim kalitesi, akademisyenler, sosyal imkânlar, eğitim süresince kendinizi geliştirmeye dönük sunduğu fırsatlar ve sosyalleşmeye dönük hizmetleri, mezuniyet sonrası atacağınız adımlarda önemli kriterlerdir.

Devlet üniversitelerinin ortalama kontenjanının Vakıf Üniversitelerinin kontenjanına göre üç kat fazla olması öğrencilerin tercih listesine de yansıyor. Bölüm ve program sayısı bakımından vakıf üniversitelerine göre daha zengin görünen bu üniversitelerin sundukları imkânlar da geçmiş yıllara göre genişliyor. Öğrenci adaylarının tercih kılavuzundaki kontenjanları inceleyip çıkaracakları listede kaç devlet üniversitesinin yer aldığına bakmalarını, tanıtım günleri vesilesiyle mutlaka bu üniversiteleri de yakından tanımalarını öneriyoruz.