Trabzonspor'un Antalya kampında yönetici Okan Alemdaroğlu ve teknik direktör Ersun Yanal, sabah kahvaltısında gazetecilerle buluştu. Belek kampından memnun kaldığını söyleyen Yanal, "Kamp perşembe (yarın) son bulacak ve ilk lig maçı için Bursa'ya gideceğiz. Süper Lig'de ikinci yarı hem bizim hem diğer takımlar için zor geçecek. Ülkemizdeki çetin kış şartları bunun göstergesi. Lig ve kupayı düşündüğünüzde zor bir fikstüre giriyoruz. Trabzonspor bu süreçte gelişip değişip istediği arzuladığı sonuçları almak için mesaisini harcıyor" diye konuştu.

Yeni takımlarında başarılar diliyorum

Dün kampa katılan Bero'nun başarılı bir operasyon geçirdiğini ve kısa sürede takıma katılacağını belirten Yanal, "Aramıza yeni katılanlar var, başka isimler için de başkanımızla yoğun çalışıyoruz. Tespit ettiğimiz birkaç oyuncunun da katılımıyla çok daha farklı olacağız. Aramızdan ayrılanlara da yeni takımlarında başarılar diliyorum" dedi.