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Hem ağladı hem de ağlattı!

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde sobayı benzinle tutuşturmak isterken evde yangın çıkmasına neden olan yaşlı adam, alevlerin arasından itfaiye tarafından kurtarılan kedisiyle gözyaşları içinde evinin yanışını izledi.

17 Ocak 2018 Çarşamba 14:45
Hem ağladı hem de ağlattı!

Yaşlı adam ve ailesi, apar topar dışarı çıkarak yangından kurtuldu. İtfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken, her şeyini kaybettiğini zanneden yaşlı adamın yüzünde bir tebessüm belirdi. Çünkü itfaiye ekipleri yangından çok sevdiği kedisini kurtarmıştı.

Yangından kurtarılan kedisine sarılan 83 yaşındaki Ali Meşe, kedisini kucağına alarak gözyaşları içerisinde evinin yanışını izledi.

Ali Meşe ile eşi ve 2 çocuğunun yaşadığı ahşap ev, yangında kullanılamaz hale geldi.

Sobayı yakmak için benzin kullandığı esnada yangının çıktığını anlatan Meşe yaptığı açıklamada, "Sobaya benzin dökmüştüm ve sobanın parlamasıyla dışarı kaçtım. Dumanlar içinden eşim ve iki oğlum da evden çıktı. Evin bodrumunda bulunan 14 tavuktan 13'ü telef oldu." dedi.

 

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 14:45
  1. Yaşlı adam ve ailesi
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