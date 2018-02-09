Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

'Hem Afrin'de operasyon yapabilecek hem de Ege'yi kontrol edebilecek güce sahibiz'

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar yaptığı açıklamada, "Hem Afrin'de operasyon yapabilecek hem de aynı anda Ege'yi kontrol edebilecek güce sahibiz." dedi. Akar, "Tüm denizlerimizde ülkemizin uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerinin korunması konusunda kararlıyız." ifadelerine yer verdi.

09 Şubat 2018 Cuma 17:57
'Hem Afrin'de operasyon yapabilecek hem de Ege'yi kontrol edebilecek güce sahibiz'

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, kritik bölgelerde denetim ve incelemelerde bulundu.  Akar, "Hem Afrin'de operasyon yapabilecek hem de aynı anda Ege'yi kontrol edebilecek güce sahibiz." mesajı verdi. 

Orgeneral Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz  Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral  Hasan Küçükakyüz ile Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağından Suriye'nin kuzeyinde  harekata katılan kara ve hava kuvvetleri unsurlarının faaliyetlerini denetledi.

Bölgedeki komutanlardan, yürütülen operasyonlar ve faaliyetler hakkında bilgi alan Akar, bu konuda gerekli direktifleri verdi.

Daha sonra beraberindeki kuvvet komutanlarıyla Ege Bölgesi'ne geçen  Akar, HİK uçağından Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki hava sahası kontrol  faaliyetleri ile bölgede görev yapan Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurlarının  çalışmalarını denetledi. Orgeneral Akar, bölgedeki komutanlardan, birliklerin  faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Ardından İzmir'e geçen Orgeneral Akar, Deniz Kuvvetleri Gözetleme  Koordinasyon Merkezi'ndeki Modern Tespit, Teşhis ve Komuta Kontrol Sistemleri  vasıtasıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin  brifing aldı. Akar, burada da birlik komutanlarıyla görüştü.

Orgeneral Akar ve kuvvet komutanları Ege Ordu Komutanlığında da  inceleme ve denetlemelerde bulundu.

İnceleme ve denetlemeleri sırasında bir konuşma yapan Akar, Türk  Silahlı Kuvvetleri tarafından Doğu ve Güneydoğu'da terörle mücadele harekatına  azim ve kararlılıkla devam edildiğini bildirdi.

Zeytin Dalı Harekatı ile Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki tüm terör  örgütlerine karşı mücadelenin başarıyla yürütüldüğünü belirten Akar, şunları  söyledi:

"Zeytin Dalı Harekatı, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan  hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin terörle mücadeleye yönelik  özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM  sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde icra  ediliyor. Türkiye'nin, kimsenin toprağında gözü yoktur ve harekat Suriye'nin  toprak bütünlüğüne saygılı olarak gerçekleştiriliyor. Harekatın temel amacı,  bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasını müteakip ülkelerinden zorla çıkarılan  Suriyeli kardeşlerimizin kendi evlerine dönmelerinin temin edilmesidir."

Söz konusu harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve  bunlar ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığını,  sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin  gösterildiğini vurgulayan Akar, "Terörle mücadelemiz, en son terörist etkisiz  hale getirilinceye kadar yurt içinde ve sınır ötesinde aynı azim ve kararlılıkla  yürütülecek. Bu konuda Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, 'Ölürsek şehit,  kalırsak gaziyiz' anlayışıyla, dün olduğu gibi bugün de her türlü kahramanlık ve  fedakarlığı yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Ege ve Doğu Akdeniz'deki haklarımızın korunmasında kararlıyız"

Orgeneral Akar, TSK'nin, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki  hak ve menfaatlerinin korunması konusunda da kararlı olduğunu ifade ederek,  şunları kaydetti:

"Ege Denizi'nin bir barış, dostluk ve işbirliği denizi olması için her  türlü çabayı gösteriyoruz. Ege'de mevcut sorunların iyi komşuluk ilişkileri  çerçevesinde çözüme kavuşturulmasını içtenlikle arzu ediyoruz. Bununla birlikte  etkin, saygın ve caydırı bir güç olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, tüm  denizlerimizde ülkemizin ve milletimizin uluslararası hukuk ve anlaşmalardan  kaynaklanan hak ve menfaatlerinin korunması konusunda da kararlıdır. Türk Silahlı  Kuvvetlerimizin, asil milletimizin sevgi ve güveninden aldığı güçle, ülkemizin  egemenlik ve bağımsızlığı başta olmak üzere kendisine verilecek tüm görevleri  başarıyla yerine getirme azim ve iradesindedir."

- TSK, üç harekat alanını bir merkezden idare edebiliyor

TSK'nın emir komutada modern yöntemlerle üç harekat alanını bir  merkezden idare kabiliyetine sahip olduğunu vurgulayan Akar, Silahlı Kuvvetlerin  sahip olduğu yüksek teknolojiyle bütün Doğu Akdeniz ve Ege'yi kontrol altında  tutabildiğini belirtti. Orgeneral Akar, "Sadece Kardak değil, tüm Ege'yi  kapsayabiliyoruz. Hem Afrin'de operasyon yapabilecek hem de aynı anda Doğu  Akdeniz ve Ege'yi kontrol edebilecek güce sahibiz." dedi.

- Üç üniformayla üç farklı bölgede denetim

Orgeneral Akar, gün içerisinde üç farklı bölgede denetim ve  incelemelerde bulundu. Denetimlerini, birliklerin bağlı bulunduğu kuvvet  komutanlıklarının üniformalarıyla yapan Orgeneral Akar, gün sonunda üç farklı  üniformayla denetim gerçekleştirmiş olacak.

Öte yandan Akar, denetim ve incelemelerinin yanı sıra son gelişmeler  hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bilgilendirdi.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 17:57
  1. Hulusi Akar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    O isim FETÖ'den beraat etti
    1. O isim FETÖ'den beraat etti
    2. Dergilik ailesi genişliyor
    3. Kağıthane Belediyesi 370 bin ağacı..
    4. Meteoroloji uyardı: yaklaşıyor...
    5. Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın'ın
    6. Savaş çıkaracaklardı, arka arkaya..
    7. Yerli Tank için son uyarı verildi: Bu..
    8. Bakan Çavuşoğlu'ndan harekat vurgusu
    9. Çavuşoğlu: Bugün bertaraf etmezsek...
    10. Yer: Diyarbakır... Herkes buraya geliyor
    11. İran: ABD, DEAŞ'lıları o ülkeye..
    12. Gazze'de artık son noktaya gelindi
    13. Muhalifler öldürmüştü... Cenazesi..
    14. Çukurca'dan acı haber
    15. Rusya koridor açtı DEAŞ saldırdı
    16. Katiller birbirine girdi: ABD savaş..
    17. ABD'den Türkiye ve Tillerson açıklaması
    18. Terör örgütü PKK o kasabayı işgal etti
    19. Oğlunun silah arkadaşına bu soruyu..
    20. Fikret Orman: Maç ertelensin
    Sevgi seli! 'Sakalını seveyim'
    Sevgi seli! 'Sakalını seveyim'
    Deşifre olan masonlar çıldırdı: Artık yeter
    Deşifre olan masonlar çıldırdı: Artık yeter
    Rusya ABD'ye patladı! Savaş uçakları telsizleri kapatıp...
    Rusya ABD'ye patladı! Savaş uçakları telsizleri kapatıp...
    ABD ve Fransa için çarpıcı iddia: Vurmak için hazırlık yapıyorlar
    ABD ve Fransa için çarpıcı iddia: Vurmak için hazırlık yapıyorlar
    AP'de kabul edildi! Türkiye hakkında skandal karar
    AP'de kabul edildi! Türkiye hakkında skandal karar

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 09.02.2018
    ‘Ciddi şekilde sonuçları olacak…’ Katil tanksavar için kritik karar
    ‘Ciddi şekilde sonuçları olacak…’ Katil tanksavar için kritik karar
    Tüm Avrupa'da harekete geçtiler! Hedef: Afrin
    Tüm Avrupa'da harekete geçtiler! Hedef: Afrin