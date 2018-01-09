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Helvacı Seyidoğlu'ndan organik tahinli baklava

Helva Reçel üreticisi Seyidoğlu Gıda, Sultanbacı markasıyla başlattığı baklava üretiminde ürün çeşitliliğini artırıyor.

09 Ocak 2018 Salı 10:08
Helvacı Seyidoğlu'ndan organik tahinli baklava

Türkiye’de ilk defa organik tahinli baklava üretimine başlayan Seyidoğlu Gıda, tatlı çeşidini de 40’a yükseltti. Firma, 3 milyon TL yatırımla devreye soktuğu yeni tesisiyle günlük 500 ton üretim kapasitesine ulaştı.

LİDER OLACAĞIZ

Satın aldığı Sultanbacı markasıyla mağazalaşma ve üretim yatırımlarına yoğunlaştıkları bilgisini veren Seyidoğlu Gıda Genel Müdürü Mehmet Göksu, “1 yılı aşkın zamandır baklava ve sütlü tatlılar alanında yatırım ve Ar-Ge çalışmaları yürütüyoruz. Daha önce üretmediğimiz baklava, pasta, kurabiye, şekerleme gibi ürünlerde çeşitliliğimizi artırmak ve bu alanda sektör lideri olmak istiyoruz. İlk defa üretmeye başladığımız tahinli baklavada sektörde bir ilki gerçekleştirerek organik sertifikalı susamdan üretilmiş tahin kullanıyoruz.

LEZZETLERİ BİRLEŞTİRDİK

Son dönemlerde tahin ürünleri besleyici ve sağlıklı olması nedeniyle çok tercih ediliyor. Biz de soğuk kış günlerinde tahin lezzetini cevizle birleştirerek özel bir baklava ürettik” diye konuştu. Göksu, “Sultanbacı, Seyidoğlu ile birlikte büyüyen premium markalarımızdan biri olacak” dedi.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 10:08
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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